T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul trafiği felç oldu

İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun yağış trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

10 Aralık 2010 02:00

T24 - İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun yağış trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Tem otoyolu Ataşehir-Dudullu ve D-100 karayolu Okmeydanı-AKOM, Hal-Bayrampaşa arasında meydana gelen zincirleme kazalar trafiği durma noktasına getirdi. Tek şeritten kontrollü olarak trafik ekipleri tarafından geçiş sağlanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji İşleri'nden önceden yapılan açıklamalara göre sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmur, öğleden sonra kara dönmesi beklenirken, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul'un bir çok bölgesinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik ekipleri kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor.

İstanbul Anadolu yakası Tem otoyolu Ümraniye-Çavuşbaşı arasında trafik yoğunluğu arttıyor. Ataşehir-Dudullu arasında meydana gelen trafik kazasından trafik ekipleri tek şeritten kontrollü olarak araç geçişine izin veriyor.

Avrupa yakasında D-100 karayolu Ambarlı-Parseller ve Sahilyolunda Yedikule-Samatya arasında trafik durma noktasına gelirken, Okmeydanı-AKOM arasında meydana gelen trafik kazasında ambulans ve trafik ekipleri bölgeyi araç trafiğine açmaya çalışıyor.

Boğaziçi Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler kilitlenme noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü olarak trafik akışı kesildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24