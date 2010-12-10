İstanbul trafiği felç oldu

T24 - İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan yoğun yağış trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Tem otoyolu Ataşehir-Dudullu ve D-100 karayolu Okmeydanı-AKOM, Hal-Bayrampaşa arasında meydana gelen zincirleme kazalar trafiği durma noktasına getirdi. Tek şeritten kontrollü olarak trafik ekipleri tarafından geçiş sağlanıyor.

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Meteoroloji İşleri'nden önceden yapılan açıklamalara göre sabah saatlerinde başlayan yoğun yağmur, öğleden sonra kara dönmesi beklenirken, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul'un bir çok bölgesinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik ekipleri kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor.

İstanbul Anadolu yakası Tem otoyolu Ümraniye-Çavuşbaşı arasında trafik yoğunluğu arttıyor. Ataşehir-Dudullu arasında meydana gelen trafik kazasından trafik ekipleri tek şeritten kontrollü olarak araç geçişine izin veriyor.

Avrupa yakasında D-100 karayolu Ambarlı-Parseller ve Sahilyolunda Yedikule-Samatya arasında trafik durma noktasına gelirken, Okmeydanı-AKOM arasında meydana gelen trafik kazasında ambulans ve trafik ekipleri bölgeyi araç trafiğine açmaya çalışıyor.

Boğaziçi Köprüsü, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler kilitlenme noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü olarak trafik akışı kesildi.



