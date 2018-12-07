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İstanbul, trafiği en yoğun olan kentler sıralamasında ilk 5'te- Yeniden

Sinem ERYILMAZ/İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA kentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi

07 Aralık 2018 19:43

Sinem ERYILMAZ/İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA kentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Listenin 1\'inci sırasında Rusya\'nın başkenti Moskova bulunurken, megakent İstanbul ise 4\'üncü sırada yer aldı.
Araştırma şirketi INRIX tarafından 2017 yılının verilerine göre, Avrupa kentleri arasından trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Trafiğin en yoğun olduğu saatler üzerinden yapılan araştırmanın sonucuna göre, Rusya\'nın başkenti Moskova, sürücülerin trafikte en çok kaldığı kent oldu. Listenin 2\'nci sırasında İngiltere\'nin başkenti Londra yer aldı. Fransa\'nın başkenti Paris ise sürücülerin trafikte en çok kaldığı 3\'üncü kent oldu.
Listenin üst sıralarında yer alan kentlerden biri de İstanbul oldu. Sürücülerin trafikte en çok kaldığı 4\'üncü kent olarak İstanbul belirlendi. 
Trafiği en yoğun olan Avrupa kentlerinin sıralaması şöyle:

1- Moskova (Rusya) 
2- Londra (İngiltere) 
3- Paris (Fransa)
4- İstanbul (Türkiye) 
5- Zürih (İsviçre) 
6- Oslo (Norveç) 
7- Berlin (Almanya)
8- Madrid (İspanya)
9- Viyana (Avusturya) 
10- Brüksel (Belçika) 
11- Roma (İtalya) 
12- Varşova (Polonya) 
13- Stokholm (İsveç) 
14- Lüksemburg City (Lüksemburg) 
15- Dublin (İrlanda) 
16- Amsterdam (Hollanda) 
17- Bratislava (Slovakya) 
18- Prag (Çekya) 
19- Kopenhag (Danimarka) 
20- Helsinki (Finlandiya) 
21- Budapeşte (Macaristan) 
22- Lizbon (Portekiz) 
23- Ljubljana (Slovenya)

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