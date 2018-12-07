T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul, trafiği en yoğun olan başkentler sıralamasında ilk 5'te

Sinem ERYILMAZ/İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA başkentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi

07 Aralık 2018 19:23

Sinem ERYILMAZ/İSTANBUL, (DHA) - AVRUPA başkentleri arasında, trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Listenin 1\'inci sırasında Rusya\'nın başkenti Moskova bulunurken, megakent İstanbul ise 4\'üncü sırada yer aldı.
Araştırma şirketi INRIX tarafından 2017 yılının verilerine göre, Avrupa başkentleri arasından trafiği en yoğun olanlar belirlendi. Trafiğin en yoğun olduğu saatler üzerinden yapılan araştırmanın sonucuna göre, Rusya\'nın başkenti Moskova, sürücülerin trafikte en çok kaldığı kent oldu. Listenin 2\'nci sırasında İngiltere\'nin başkenti Londra yer aldı. Fransa\'nın başkenti Paris ise sürücülerin trafikte en çok kaldığı 3\'üncü kent oldu. Listenin üst sıralarında yer alan başkentlerden biri de İstanbul oldu. Sürücülerin trafikte en çok kaldığı 4\'üncü başkent olarak İstanbul belirlendi. 
Trafiği en yoğun olan Avrupa başkentlerinin sıralaması şöyle:

1- Moskova (Rusya) 
2- Londra (İngiltere) 
3- Paris (Fransa)
4- İstanbul (Türkiye) 
5- Zürih (İsviçre) 
6- Oslo (Norveç) 
7- Berlin (Almanya)
8- Madrid (İspanya)
9- Viyana (Avusturya) 
10- Brüksel (Belçika) 
10- Roma (İtalya) 
12- Varşova (Polonya) 
13- Stokholm (İsveç) 
14- Lüksemburg City (Lüksemburg) 
15- Dublin (İrlanda) 
16- Amsterdam (Hollanda) 
17- Bratislava (Slovakya) 
18- Prag (Çekya) 
18- Kopenhag (Danimarka) 
18- Helsinki (Finlandiya) 
18- Budapeşte (Macaristan) 
22- Lizbon (Portekiz) 
23- Ljubljana (Slovenya) 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinem ERYILMAZİSTANBUL DHAAVRUPA başkentleriListeninRusyaMoskovaAraştırmaINRIXAvrupaTrafiğinLondraParisSürücülerinMoskova Rusya  2 LondraParis Fransa 4Türkiye  5 ZürihOslo Norveç  7 Berlin Almanya 8 Madrid
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24