İstanbul trafiği en kötü 10 arasında

Düşük trafik sıkışıklığı, iyi toplu taşıma seçenekleri ve yüksek yol kalitesiyle Düsseldorf, dünyanın araç kullanımında en iyi şehri seçilirken, Hindistan’ın Kalküta şehri ise en son sırada yer aldı. İstanbul, araç kullanımında en kötü 10 şehir arasında yer alırken, İstanbul, yolda öfke (trafik canavarı) puanlarıyla ise St Petersburg ve Bogota’nın ardından en kötü 3’üncü şehir.

Dünyanın en büyük online otomobil parçaları perakende şirketlerinden Alman kfzteile2’nin yaptığı uluslararası çapta bir araştırma dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini belirledi. Düşük trafik sıkışıklığı, iyi toplu taşıma seçenekleri ve yüksek yol kalitesiyle Düsseldorf, dünyanın en iyi şehri seçilirken, Hindistan’ın Kalküta şehri ise en son sırada yer aldı.

İstanbul en kötü trafiğe sahip 10 şehir arasında yer alırken, yolda öfke (trafik canavarı) puanlarında ise St Petersburg ve Bogota’nın ardından en kötü 3. ülke oldu. Yapılan araştırma özellikle yol kalitesinin araç ömrü üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu, trafik sıkışıklığının olduğu şehirlerde fren disklerinin, yüksek hava kirliliğinin olduğu şehirlerde ise hava filtrelerinin sık sık değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

500 şehir incelendi

Hürriyet'in haberine göre; araştırma, ortalama araç yaşı, trafik sıkışıklığı oranları, toplu taşıma seçenekleri, ortalama park ücreti, ortalama yakıt maliyeti, ortalama hız, hava kirliliği seviyeleri, kazalar ve ölümler, yol kalitesi ve yoldaki öfke yüzdesi gibi kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilmiş. Bazı şehirlerde geçici çalışmalardan dolayı trafik sıkışıklığı dikkate alınmazken, 100 ilden oluşan listeyi belirlemek için en çok kayıtlı araç sayısı ve mevcut trafik verilerine sahip ilk 500 şehir incelenmiş. Sonuçlar, dünyanın dört bir yanındaki sürüş kalitesinin genel bir görüntüsünü vermeyi amaçlayan en iyi ve en kötü trafiğe sahip şehirleri gösteriyor.

İyiler Avrupa'da

Araştırmanın sonuçları, ilk 20 en iyi sürüş kentinin yarısından fazlasının Avrupa’da, diğerlerinin Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğunu gösteriyor. Ölçeğin diğer ucunda, sürüş için en kötü 20 şehir ise Hindistan, Güney Amerika, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Afrika’da hızlı gelişen fakat daha düşük gelirli şehirleri içeriyor. İyi toplu taşıma alternatifleri ve yol kalitesinin düşük olması, bu bölgelerde kötü sürüş deneyimlerine katkıda bulunan iki önemli faktör olarak dikkat çekiyor. ABD’deki pek çok şehir, sürüş için en iyi seçeneklerden biri olarak gösterilmekle birlikte, Miami, Los Angeles ve New York City ise en kötüler arasında yer alıyor.

Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar

* New York’ta 1 saat park tam 24 dolar

* Düsseldorf, Dubai’nin önünde dünyanın araç kullanımında en iyi şehri seçildi.

* İsviçre en düşük trafik kazasıyla dünyanın en güvenli ülkesi olurken, Bangkok ise trafik kazalarında en kötü sırada.

* Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip 10 şehri içinde yer alıyor.

* Tokyo, Londra ve Berlin’in önünde toplu taşıma ve alternatif ulaşımda önde yer alıyor.

* Toplu taşımada en kötü şehir Moğalistan’ın başkenti Ulan Batar. Bu şehri Jakarta ve Vietnam’dan Ho Chi Minh izliyor.

* New York saati 23.80 dolarla dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak öne çıkıyor.

* En pahalı park yeri ücretine sahip şehirlerin 10 tanesi Amerika’da yer alıyor.

* Hindistan’ın Kalküta şehri, saati 0.27 dolarla dünyanın en ucuz otopark ücretine sahip.

* En ucuz benzin litresi 0.39 dolara Lagos’ta bulunuyor. Bu şehri Dubai ve Kuala Lumpur takip ediyor.

* En pahalı benzin ise litresi 1.65 dolarla Hong Kong’da yer alıyor.

* Petrol rezervlerine rağmen benzin fiyatlarında dünyanın ikinci pahalı ülkesi ise Norveç.

* Norveç başkenti Oslo, havalimanı ve şehir merkezi arasını saatte 71 kilometre hızla gidilebilen en hızlı şehir.

* Mumbai ve Lizbon ise havalimanı ve şehir merkezi arasının saatte 13 kilometre hızla gidildiği en yavaş trafiğe sahip.

* Kanada’nın Calgary şehri hava kirliliğin en düşük olduğu şehir. Bu şehri Ottowa ve Seattle takip ediyor.

* Nijerya’nın Lagos şehri dünyada hava kirliliğin en yüksek olduğu yer. Lagos’u Karaçi ve Ulan Batar izliyor.

* En kirli 10 şehrin 7’si Asya’da yer alırken, en temiz 4 şehir ise Kanada’da yer alıyor.

* Helsinki, Singapur ve Manchester ile Fransız şehirleri Bordeaux, Paris, Nice dünyadaki en kaliteli yollara sahip şehirler olarak öne çıkıyor.

* Romanya ise yol kalitesinde en kötü sırada. Romanya’yı Moğalistan ve Rusya izliyor.

En kötü traafiğe sahip 10 şehir