'İstanbul trafiği 2015'te rahatlayacak'

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’un trafik sorunu için “Önümüzdeki yıl metro hattı 250 kilometreye çıkacak. Trafikteki yoğunluk büyük ölçüde azalacak” dedi.

Milliyet Gazetesi'nden Mert İnan, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’yla okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul’un trafik sorununu konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ulaşım danışmanlığını da yapan Ilıcalı, trafiğin yoğun olduğu Sabah ve akşam saatlerinde (pik saatler) trafik hızının 10 kilometreye düşmesinin katlanılabilir bir durum olmadığını söyledi.

Hedef 780 kilometre trafiğin katlanılabilir hale gelmesi için pik saatlerdeki araç hızının 30-40 kilometreye çıkması gerektiğini kaydeden Ilıcalı, “Araçların 10 kilometre ve altındaki süratleri yayaların yürüme hızı olarak kabul edilir. Böylesi düşük seyir hızları çok ciddi zaman kaybıdır. İstanbul trafiğinde kaybedilen zaman diliminin yıllık zararı 5 milyar dolardır” dedi.

2.7 milyon insan taşınıyor

Ilıcalı, tespitlerini ve yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Sabah saatlerinde sadece 10 kilometrelik mesafedeki işyerine giden, akşam da aynı güzergâhtan evine dönen bir araç sahibi 20 kilometrelik mesafede gün başına 2 saat 20 dakika zaman kaybediyor. Şehir trafiğine her gün 600 yeni araç katılıyor ve bu taşıtların yüzde 80’i özel araçlar. Bu araçlarda yolculuk edenlerin ortalama sayısı ise 1 veya 2 kişiyi geçmiyor. İstanbul’da her gün 2 milyona yakın araç trafiğe çıkıyor. Karayolunda özel araçların kapladığı oran yüzde 90 olmasına karşın sadece 2.7 milyon insan taşınıyor. 10 milyondan fazla vatandaş ise toplu taşımayı kullanıyor.”