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Yaşam

İstanbul trafiğine Koronavirüs etkisi

Toplu ulaşım kullanımı yüzde 40'tan fazla düşerken, şahsi aracıyla trafiğe çıkanların sayısı da azaldı

16 Mart 2020 19:04

Türkiye'de 18 kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 40'tan fazla azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı.

Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü. (DHA)

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