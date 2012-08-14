İstanbul toplu ulaşımını rahatlacak sistem hazır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplu taşıma araçlarına yönelik yeni projeleri açıkladı. Topbaş, ''Otobüsler arasında radyo ringi kurmak suretiyle aradaki haberleşmeyi sağlayacağız. Bu sistemle çok kalabalık olan yerlere boş otobüs göndermek suretiyle tarihi bir çalışmaya giriyoruz'' dedi.



İstanbul'da metrobüs sayısını arttığında yolların tıkanabileceğine ve sistemin çalışmayacağına işaret eden Topbaş, metrobüs sayısını artırmayacaklarını ifade etti.

Metrobüste yaşanan yoğunluk ve sorunların çözümü için yeni bir elektronik kontrol sistemi oluşturduklarını, sıkışıklığı fark edip, trafiği yönlendirecek akıllı bir sistemi devreye sokmak üzere olduklarını kaydeden Başkan Topbaş, şunları ifade etti:

''Otobüsler arasında radyo ringi kurmak suretiyle aradaki haberleşmeyi sağlayacağız. Sadece metrobüs hattını da kontrol eden bir komuta kontrol merkezi planlıyoruz. Bu sistemle ekranlarda, kalabalıkları görerek, çok kalabalık olan yerlere boş otobüs göndermek suretiyle tarihi bir çalışmaya giriyoruz. Metrobüsle ilgili başka sistem çalışmalarımız da var. Beylikdüzü metrobüs hattında da şu an test sürüşüyle yolcu taşıyoruz. Henüz bitmedi, yürüyen merdivenleri ve asansör, montajları devam ediyor. Dikkat ediyorsanız, o bölge daha müsait olduğundan daha rahat istasyonlar yapabildik. Avcılar da iyi bir istasyon haline döndü, önceki o kargaşa bitti. Otobüsler için ise şikayetler geliyor. Dünya literatüründe de normalde otobüslerle yolcu taşıma kapasitesi saatte 12 bin ya da 15 bindir. Biz 33 bin kişiye çıkmışız. Yani bu otobüslerle olacak iş değil. Bu kadar yolcuya hafif metro ve raylı sistem olması gerekiyor. Çünkü 35 bin, 50 bin yolcu hafif metro demektir.''

‘Köprü raylı sisteme izin vermiyor’

Metrobüsü tramvaya veya elektrikli sisteme döndürdürmeyi de düşündüklerini ancak bu olayın trafikte problemler yaşatabileceğini belirten Topbaş, ''Metrobüsü raylı sistem haline dönüştürdüğünüzde Haliç Köprüsü'nü geçemiyorsunuz. Ayrıca köprüde viyadükler yapılması gerekiyor. Zincirlikuyu'ya geldiğinizde o zaman köprüyü geçemezsiniz. Kısmen elektriği şarj ederek gidebilir mi? Ancak dünyada örnek olarak, daha büyük uzun otobüsler ya da katar, tren gibi birbirine takılı otobüsler yapabilir miyiz? Bunları hep çalışıyoruz'' dedi.

Cep telefonları durakları algılayacak

Otobüslerin yenilenmesine paralel olarak akıllı durak projesini de başlattıklarını hatırlatan Topbaş, ''Öyle bir sistem kurguluyoruz ki, telefonunuz otobüs durağını algılayacak. Gitmek istediğiniz yeri yazdığınızda, hangi duraklardan kaç numaralı otobüslere binmeniz gerektiğini telefonunuz söyleyecek. Otobüsün bulunduğunuz yere kaç dakika sonra geleceğini göreceksiniz. Hangi aktarmaları kullanacağınızı, varmanız gereken yere kaç dakikada ulaşacağınızı öğreneceksiniz.'' dedi.