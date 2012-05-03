İstanbul Tiyatro Festivali 18. kez perdelerini açıyor

İstanbul Tiyatro Festivali, yurt dışından 5, Türkiye’den 40’a yakın tiyatro ve dans topluluğu ve 100’ü aşkın gösteriyi 18. kez tiyatroseverlerle buluşturuyor.
Festival bu yıl “Özgürlükler - Sorgulamalar”, insan haklarından göçe, savaşlardan şiddetin farklı biçimlerine insan yaşamını sarmalayan olguları, özgürlüğünü sınırlayan durumları ele alacak. Festivalde; Schaubühne Berlin “Hamlet”, Théâtre National de Chaillot “Orfeo”, Young Vic Theatre Company “Kafka’nın Maymunu”, Zimmerman & de Perrot “Hans ya da Heiri” ve Théâtre de la Ville-Paris “Gergedan” olmak üzere birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.
Türkiye ile Çin arasındaki kültürel yakınlaşmayı ve politik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan “Türkiye’de Çin Kültürü Yılı”, festivalin başlangıcına damga vuracak. Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu ve Pekin Operası gösterileri festivalden önce başlıyor. 10 Mayıs'ta ise Pekin Ejderha ve Aslan Sokak Tiyatrosu’nun Tünel’den yola çıkacak sokak gösterisi, İstanbul Tiyatro Festivali’ne renkli bir giriş yapacak.
Bu yılın özel projesi, Kutluğ Ataman’ın İstanbul Tiyatro Festivali için özel olarak ürettiği “SILSEL, Türkiye’ye yazılmış mektuplar”. Bu performans 12 Mayıs–5 Haziran arasında Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda herkesi, hayalindeki gökyüzünü oluşturmaya davet edecek.
Bu yıl öncekilerden farklı olarak ortak yapımlar da var: Tiyatro Pera ile “Ah Smyram’m, Güzel İzmir’im” , Tilbe Saran-Cüneyt Türel ile “Elin Elimde”, Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ile “İçtima-i Hakiki” ve Aydın Teker ile “Üç Faz”. Festivalde, “Yeni Dalga” başlığı altında 9 genç tiyatro ve dans grubunun gösterileri kendi mekânlarının yanı sıra Salon ve Sahne Beşiktaş’ta seyircilerle buluşacak. 22 farklı mekânına yayılacak gösterilerin yanı sıra, uluslararası üne sahip tiyatro toplulukları ve dans gruplarının katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, konferanslar ve sergiler de festivalin etkinliklerini oluşturacak.
İşte festival programı:
5 Mayıs
Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi
6 Mayıs
Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi
7 Mayıs
Pekin Operası
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi
8 Mayıs
Pekin Operası
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi
9 Mayıs
Nâzım ile Brecht biraz da Aziz Nesin
Saat 20.30, Lütfi Kırdar UKSS
10 Mayıs
Pekin Ejderha Ve Aslan Sokak Gösterisi
Saat 18.00, Tünel Meydanı
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu
11 Mayıs
Arzunun Bedeni
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
Aşk Mektupları
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu
Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı
Saat 20.30, Hamursuz Fırın
Dertsiz Oyun
Saat 23.00, Kumbaracı 50
12 Mayıs
Kutluğ Ataman: İstanbul Tiyatro Festivali Özel Projesi SILSEL
Saat 00.00, Galata Rum İlköğretim Okulu
Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı
Saat 15.30/20.30, Hamursuz Fırın
Arzunun Bedeni
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
Hamlet
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat
Dertsiz Oyun
Saat 23.00, Kumbaracı 50
13 Mayıs
Hamlet
Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Kraliçe Lear
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu
Dertsiz Oyun
23.00, Kumbaracı 50
14 Mayıs
Roof
Saat 18.30/20.30, Salon İKSV
Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat
Dertsiz Oyun
Saat 20.30, Kumbaracı 50
15 Mayıs
Roof
Saat 18.30, Salon İKSV
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu
Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası
16 Mayıs
Yedi
Saat 18.30, Kenter Tiyatrosu
Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası
Yaka Beyaz
Saat 20.30, Sahne Hal
17 Mayıs
Yaka Beyaz
Saat 18.30, Sahne Hal
Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası
İçtima-i Hakiki
Saat 20.30, Ali Paşa Han
Üç Faz
Saat 20.30, garajistanbul
18 Mayıs
İçtima-i Hakiki
Saat 20.30, Ali Paşa Han
Orfeo
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Üç Faz
Saat 20.30, garajistanbul
19 Mayıs
Orfeo
Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Ben Bertolt Brecht
Saat 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu
İçtima-i Hakiki
Saat, 20.30, Ali Paşa Han
Kafka'nın Maymunu
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu
20 Mayıs
Kafka'nın Maymunu
Saat 14.00/18.30, Kenter Tiyatrosu
Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi
Lulabay
Saat 20.30, Salon İKSV
21 Mayıs
Lulabay
Saat 17.30/20.30, Salon İKSV
Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi
Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat
22 Mayıs
Açık Pencere
Saat 20.30, Sahne Beşiktaş
Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi
Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
23 Mayıs
Açık Pencere
Saat 18.30, Sahne Beşiktaş
Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu
Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Tales In No Language
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
24 Mayıs
Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi
Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu
Lokum
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Tales In No Language
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
25 Mayıs
Kupa Kızı
Saat 18.30, Salon İKSV
Lokum
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahnesi
Antigone
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu
26 Mayıs
Antigone
Saat 15.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Kupa Kızı
Saat 18.30/20.30, Salon İKSV
Hans ya da Heiri
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Oda ve Adam
Saat 20.30, garajistanbul
Parti
Saat 20.30, Sahne Hal
27 Mayıs
Ben Bertolt Brecht
Saat 15.00, Muammer Karaca Tiyatrosu
Hans ya da Heiri
15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 16.00, Caddebostan Kültür Merkezi
Parti
Saat 18.30, Sahne Hal
Oda ve Adam
Saat 20.30, garajistanbul
28 Mayıs
Hans ya da Heiri
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
İnsan Sesi
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
29 Mayıs
İnsan Sesi
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
Karşılaşmalar
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
sOYUN
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
30 Mayıs
sOYUN
Saat 18.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Karşılaşmalar
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Yorgun Sırlar
Saat 20.30, garajistanbul
31 Mayıs
Olmamış mı?
Saat 20.30, Salon İKSV
Yorgun Sırlar
Saat 20.30, garajistanbul
1 Haziran
Bizde Yok
Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı
Olmamış mı?
Saat 18.30, Salon İKSV
Antonius ile Kleopatra
Saat 20.30, Oyun Atölyesi
Gergedan
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Tiyatro Öldü
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne
2 Haziran
Bizde Yok
Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı
Antonius ile Kleopatra
Saat 20.30, Oyun Atölyesi
Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Yeni Kiracı
Saat 20.30, Küçük Sahne
3 Haziran
Rosencrantz ve Guildenstein Öldüler
Saat 15.30, Üsküdar Tekel Sahnesi
Yeni Kiracı
Saat 18.30, Küçük Sahne
Daf / Kapan
Saat 20.30, garajistanbul
İnsan Manzaraları
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
4 Haziran
İnsan Manzaraları
Saat 18.30, KAdıköy Haldun Taner Sahnesi
Daf / Kapan
Saat 20.30, garajistanbul
Macbeth
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
5 Haziran
Macbeth
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi