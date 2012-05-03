İstanbul Tiyatro Festivali 18. kez perdelerini açıyor

İstanbul Tiyatro Festivali, yurt dışından 5, Türkiye’den 40’a yakın tiyatro ve dans topluluğu ve 100’ü aşkın gösteriyi 18. kez tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Festival bu yıl “Özgürlükler - Sorgulamalar”, insan haklarından göçe, savaşlardan şiddetin farklı biçimlerine insan yaşamını sarmalayan olguları, özgürlüğünü sınırlayan durumları ele alacak. Festivalde; Schaubühne Berlin “Hamlet”, Théâtre National de Chaillot “Orfeo”, Young Vic Theatre Company “Kafka’nın Maymunu”, Zimmerman & de Perrot “Hans ya da Heiri” ve Théâtre de la Ville-Paris “Gergedan” olmak üzere birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

Türkiye ile Çin arasındaki kültürel yakınlaşmayı ve politik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan “Türkiye’de Çin Kültürü Yılı”, festivalin başlangıcına damga vuracak. Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu ve Pekin Operası gösterileri festivalden önce başlıyor. 10 Mayıs'ta ise Pekin Ejderha ve Aslan Sokak Tiyatrosu’nun Tünel’den yola çıkacak sokak gösterisi, İstanbul Tiyatro Festivali’ne renkli bir giriş yapacak.

Bu yılın özel projesi, Kutluğ Ataman’ın İstanbul Tiyatro Festivali için özel olarak ürettiği “SILSEL, Türkiye’ye yazılmış mektuplar”. Bu performans 12 Mayıs–5 Haziran arasında Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda herkesi, hayalindeki gökyüzünü oluşturmaya davet edecek.

Bu yıl öncekilerden farklı olarak ortak yapımlar da var: Tiyatro Pera ile “Ah Smyram’m, Güzel İzmir’im” , Tilbe Saran-Cüneyt Türel ile “Elin Elimde”, Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ile “İçtima-i Hakiki” ve Aydın Teker ile “Üç Faz”. Festivalde, “Yeni Dalga” başlığı altında 9 genç tiyatro ve dans grubunun gösterileri kendi mekânlarının yanı sıra Salon ve Sahne Beşiktaş’ta seyircilerle buluşacak. 22 farklı mekânına yayılacak gösterilerin yanı sıra, uluslararası üne sahip tiyatro toplulukları ve dans gruplarının katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, konferanslar ve sergiler de festivalin etkinliklerini oluşturacak.



İşte festival programı:



5 Mayıs

Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu

Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi



6 Mayıs

Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu

Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi



7 Mayıs

Pekin Operası

Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi



8 Mayıs

Pekin Operası

Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi



9 Mayıs

Nâzım ile Brecht biraz da Aziz Nesin

Saat 20.30, Lütfi Kırdar UKSS



10 Mayıs

Pekin Ejderha Ve Aslan Sokak Gösterisi

Saat 18.00, Tünel Meydanı

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş

Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu



11 Mayıs

Arzunun Bedeni

Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Aşk Mektupları

Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı

Saat 20.30, Hamursuz Fırın

Dertsiz Oyun

Saat 23.00, Kumbaracı 50



12 Mayıs

Kutluğ Ataman: İstanbul Tiyatro Festivali Özel Projesi SILSEL

Saat 00.00, Galata Rum İlköğretim Okulu

Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı

Saat 15.30/20.30, Hamursuz Fırın

Arzunun Bedeni

Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Hamlet

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yalnızlar Kulübü

Saat 20.30, İkinci Kat

Dertsiz Oyun

Saat 23.00, Kumbaracı 50



13 Mayıs

Hamlet

Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Çehov Makinesi

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Kraliçe Lear

Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Dertsiz Oyun

23.00, Kumbaracı 50



14 Mayıs

Roof

Saat 18.30/20.30, Salon İKSV

Çehov Makinesi

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yalnızlar Kulübü

Saat 20.30, İkinci Kat

Dertsiz Oyun

Saat 20.30, Kumbaracı 50



15 Mayıs

Roof

Saat 18.30, Salon İKSV

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş

Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Çehov Makinesi

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Deplasman

Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası



16 Mayıs

Yedi

Saat 18.30, Kenter Tiyatrosu

Deplasman

Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası

Yaka Beyaz

Saat 20.30, Sahne Hal



17 Mayıs

Yaka Beyaz

Saat 18.30, Sahne Hal

Deplasman

Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası

İçtima-i Hakiki

Saat 20.30, Ali Paşa Han

Üç Faz

Saat 20.30, garajistanbul



18 Mayıs

İçtima-i Hakiki

Saat 20.30, Ali Paşa Han

Orfeo

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Üç Faz

Saat 20.30, garajistanbul



19 Mayıs

Orfeo

Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ben Bertolt Brecht

Saat 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu

İçtima-i Hakiki

Saat, 20.30, Ali Paşa Han

Kafka'nın Maymunu

Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu



20 Mayıs

Kafka'nın Maymunu

Saat 14.00/18.30, Kenter Tiyatrosu

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im

Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Lulabay

Saat 20.30, Salon İKSV



21 Mayıs

Lulabay

Saat 17.30/20.30, Salon İKSV

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im

Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Yalnızlar Kulübü

Saat 20.30, İkinci Kat



22 Mayıs

Açık Pencere

Saat 20.30, Sahne Beşiktaş

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im

Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Oyun

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi



23 Mayıs

Açık Pencere

Saat 18.30, Sahne Beşiktaş

Ben Bertolt Brecht

Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu

Oyun

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tales In No Language

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi



24 Mayıs

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im

Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Ben Bertolt Brecht

Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu

Lokum

Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Oyun

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tales In No Language

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi



25 Mayıs

Kupa Kızı

Saat 18.30, Salon İKSV

Lokum

Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahnesi

Antigone

Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Ben Bertolt Brecht

Saat, 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu



26 Mayıs

Antigone

Saat 15.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Kupa Kızı

Saat 18.30/20.30, Salon İKSV

Hans ya da Heiri

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Oda ve Adam

Saat 20.30, garajistanbul

Parti

Saat 20.30, Sahne Hal



27 Mayıs

Ben Bertolt Brecht

Saat 15.00, Muammer Karaca Tiyatrosu

Hans ya da Heiri

15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im

Saat 16.00, Caddebostan Kültür Merkezi

Parti

Saat 18.30, Sahne Hal

Oda ve Adam

Saat 20.30, garajistanbul



28 Mayıs

Hans ya da Heiri

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

İnsan Sesi

Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne



29 Mayıs

İnsan Sesi

Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Karşılaşmalar

Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

sOYUN

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi



30 Mayıs

sOYUN

Saat 18.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Karşılaşmalar

Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Yorgun Sırlar

Saat 20.30, garajistanbul



31 Mayıs

Olmamış mı?

Saat 20.30, Salon İKSV

Yorgun Sırlar

Saat 20.30, garajistanbul



1 Haziran

Bizde Yok

Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı

Olmamış mı?

Saat 18.30, Salon İKSV

Antonius ile Kleopatra

Saat 20.30, Oyun Atölyesi

Gergedan

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tiyatro Öldü

Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne



2 Haziran

Bizde Yok

Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı

Antonius ile Kleopatra

Saat 20.30, Oyun Atölyesi

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler

Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yeni Kiracı

Saat 20.30, Küçük Sahne



3 Haziran

Rosencrantz ve Guildenstein Öldüler

Saat 15.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yeni Kiracı

Saat 18.30, Küçük Sahne

Daf / Kapan

Saat 20.30, garajistanbul

İnsan Manzaraları

Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi



4 Haziran

İnsan Manzaraları

Saat 18.30, KAdıköy Haldun Taner Sahnesi

Daf / Kapan

Saat 20.30, garajistanbul

Macbeth

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi



5 Haziran

Macbeth

Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi