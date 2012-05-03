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Kültür-Sanat

İstanbul Tiyatro Festivali 18. kez perdelerini açıyor

İlk kez 1989 yılında başlayan festivalin bu yılki teması "Özgürlükler - Sorgulamalar"

03 Mayıs 2012 19:32

İstanbul Tiyatro Festivali, yurt dışından 5, Türkiye’den 40’a yakın tiyatro ve dans topluluğu ve 100’ü aşkın gösteriyi 18. kez tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Festival bu yıl “Özgürlükler - Sorgulamalar”, insan haklarından göçe, savaşlardan şiddetin farklı biçimlerine insan yaşamını sarmalayan olguları, özgürlüğünü sınırlayan durumları ele alacak. Festivalde; Schaubühne Berlin “Hamlet”, Théâtre National de Chaillot “Orfeo”, Young Vic Theatre Company “Kafka’nın Maymunu”, Zimmerman & de Perrot “Hans ya da Heiri” ve Théâtre de la Ville-Paris “Gergedan” olmak üzere birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

Türkiye ile Çin arasındaki kültürel yakınlaşmayı ve politik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan “Türkiye’de Çin Kültürü Yılı”, festivalin başlangıcına damga vuracak. Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu ve Pekin Operası gösterileri festivalden önce başlıyor. 10 Mayıs'ta ise Pekin Ejderha ve Aslan Sokak Tiyatrosu’nun Tünel’den yola çıkacak sokak gösterisi, İstanbul Tiyatro Festivali’ne renkli bir giriş yapacak.

Bu yılın özel projesi, Kutluğ Ataman’ın İstanbul Tiyatro Festivali için özel olarak ürettiği “SILSEL, Türkiye’ye yazılmış mektuplar”. Bu performans 12 Mayıs–5 Haziran  arasında Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda herkesi, hayalindeki gökyüzünü oluşturmaya davet edecek.

Bu yıl öncekilerden farklı olarak ortak yapımlar da var: Tiyatro Pera ile “Ah Smyram’m, Güzel İzmir’im” , Tilbe Saran-Cüneyt Türel ile “Elin Elimde”, Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ile “İçtima-i Hakiki” ve Aydın Teker ile “Üç Faz”. Festivalde, “Yeni Dalga” başlığı altında 9 genç tiyatro ve dans grubunun gösterileri kendi mekânlarının yanı sıra Salon ve Sahne Beşiktaş’ta seyircilerle buluşacak. 22 farklı mekânına yayılacak gösterilerin yanı sıra, uluslararası üne sahip tiyatro toplulukları ve dans gruplarının katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, konferanslar ve sergiler de festivalin etkinliklerini oluşturacak.


İşte festival programı:


5 Mayıs

Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi


6 Mayıs

Şanghay Şarkı ve Dans Topluluğu
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi


7 Mayıs

Pekin Operası
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi


8 Mayıs

Pekin Operası
Saat 20.30, Fulya Sanat Gösteri Merkezi


9 Mayıs

Nâzım ile Brecht biraz da Aziz Nesin
Saat 20.30, Lütfi Kırdar UKSS


10 Mayıs

Pekin Ejderha Ve Aslan Sokak Gösterisi
Saat 18.00, Tünel Meydanı

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu


11 Mayıs

Arzunun Bedeni
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Aşk Mektupları
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı
Saat 20.30, Hamursuz Fırın

Dertsiz Oyun
Saat 23.00, Kumbaracı 50


12 Mayıs

Kutluğ Ataman: İstanbul Tiyatro Festivali Özel Projesi SILSEL
Saat 00.00, Galata Rum İlköğretim Okulu

Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı
Saat 15.30/20.30, Hamursuz Fırın

Arzunun Bedeni
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Hamlet
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat

Dertsiz Oyun
Saat 23.00, Kumbaracı 50


13 Mayıs

Hamlet
Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Kraliçe Lear
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Dertsiz Oyun
23.00, Kumbaracı 50


14 Mayıs

Roof
Saat 18.30/20.30, Salon İKSV

Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat

Dertsiz Oyun
Saat 20.30, Kumbaracı 50


15 Mayıs

Roof
Saat 18.30, Salon İKSV

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 40. Yıl, Asi Kuş
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu

Çehov Makinesi
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası


16 Mayıs

Yedi
Saat 18.30, Kenter Tiyatrosu

Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası

Yaka Beyaz
Saat 20.30, Sahne Hal


17 Mayıs

Yaka Beyaz
Saat 18.30, Sahne Hal

Deplasman
Saat 20.30, Hasköy İplik Fabrikası

İçtima-i Hakiki
Saat 20.30, Ali Paşa Han

Üç Faz
Saat 20.30, garajistanbul


18 Mayıs

İçtima-i Hakiki
Saat 20.30, Ali Paşa Han

Orfeo
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Üç Faz
Saat 20.30, garajistanbul


19 Mayıs

Orfeo
Saat 15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ben Bertolt Brecht
Saat 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu

İçtima-i Hakiki
Saat, 20.30, Ali Paşa Han

Kafka'nın Maymunu
Saat 20.30, Kenter Tiyatrosu


20 Mayıs

Kafka'nın Maymunu
Saat 14.00/18.30, Kenter Tiyatrosu

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Lulabay
Saat 20.30, Salon İKSV


21 Mayıs

Lulabay
Saat 17.30/20.30, Salon İKSV

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Yalnızlar Kulübü
Saat 20.30, İkinci Kat


22 Mayıs

Açık Pencere
Saat 20.30, Sahne Beşiktaş

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi


23 Mayıs

Açık Pencere
Saat 18.30, Sahne Beşiktaş

Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu

Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tales In No Language
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi


24 Mayıs

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Kenter Tiyatrosu

Lokum
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Oyun
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tales In No Language
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi


25 Mayıs

Kupa Kızı
Saat 18.30, Salon İKSV

Lokum
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahnesi

Antigone
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Ben Bertolt Brecht
Saat, 20.30, Muammer Karaca Tiyatrosu


26 Mayıs

Antigone
Saat 15.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Kupa Kızı
Saat 18.30/20.30, Salon İKSV

Hans ya da Heiri
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Oda ve Adam
Saat 20.30, garajistanbul

Parti
Saat 20.30, Sahne Hal


27 Mayıs

Ben Bertolt Brecht
Saat 15.00, Muammer Karaca Tiyatrosu

Hans ya da Heiri
15.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ah Smyrna'm, Güzel İzmir'im
Saat 16.00, Caddebostan Kültür Merkezi

Parti
Saat 18.30, Sahne Hal

Oda ve Adam
Saat 20.30, garajistanbul


28 Mayıs

Hans ya da Heiri
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

İnsan Sesi
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne


29 Mayıs

İnsan Sesi
Saat 18.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

Karşılaşmalar
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

sOYUN
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi


30 Mayıs

sOYUN
Saat 18.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Karşılaşmalar
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Yorgun Sırlar
Saat 20.30, garajistanbul


31 Mayıs

Olmamış mı?
Saat 20.30, Salon İKSV

Yorgun Sırlar
Saat 20.30, garajistanbul


1 Haziran

Bizde Yok
Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı

Olmamış mı?
Saat 18.30, Salon İKSV

Antonius ile Kleopatra
Saat 20.30, Oyun Atölyesi

Gergedan
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tiyatro Öldü
Saat 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne


2 Haziran

Bizde Yok
Saat 16.00/17.30/19.00/20.30, Mekan Artı

Antonius ile Kleopatra
Saat 20.30, Oyun Atölyesi

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler
Saat 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yeni Kiracı
Saat 20.30, Küçük Sahne


3 Haziran

Rosencrantz ve Guildenstein Öldüler
Saat 15.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Yeni Kiracı
Saat 18.30, Küçük Sahne

Daf / Kapan
Saat 20.30, garajistanbul

İnsan Manzaraları
Saat 20.30, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi


4 Haziran

İnsan Manzaraları
Saat 18.30, KAdıköy Haldun Taner Sahnesi

Daf / Kapan
Saat 20.30, garajistanbul

Macbeth
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi


5 Haziran

Macbeth
Saat 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

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