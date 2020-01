İstanbul Tiyatro Festivali artık her yıl yapılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 45. yılında, uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir projeyi hayata geçiriyor. İKSV’nin 1989 yılında düzenlemeye başladığı ve 2002 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen İstanbul Tiyatro Festivali bundan böyle her yıl düzenlenecek. Böylece İstanbul Tiyatro Festivali, her sene uluslararası ve ulusal oyun, dans, performans ve etkinliklerden oluşan zengin programıyla İstanbul’un tiyatro hayatına taze bir soluk getirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenleyeceği 21. İstanbul Tiyatro Festivali, Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Tiyatro Festivali’nin tekrar her yıla dönmesinden duyduğu mutluluğu paylaşırken konuyla ilgili şunları söyledi:

“Her yıla tekrar dönebilmenin umudunu hep içimizde taşıdık. Ancak İstanbul gibi bir kentte özellikle de prodüksiyon açısından maliyeti yüksek bir festivali her yıla döndürmek çok da kolay bir adım değildi. Buna ek olarak hem İstanbul’da açılan yeni sahneler, her yıl artan prodüksiyonlar, perde açan toplulukların coşkusuna tanık olmak; buna benzer bir üretim yükselişini yurt dışında da gözlemlemek, bizi hep festivalin her yıl nasıl yapılabileceğini düşünmeye itti. Aslında bir anlamda var olan festivalin program ve süresini ikiye böldük, bu formül hem festivali her yıl yapmamıza olanak sağlayacaktı hem de bu kentin içinde yeşeren ‘yaratıcı enerji’ye ayak uyduracaktık. Festival izleyicimizi daha fazla bekletmemek için 21.’sini 2017 Kasım ayında düzenleyeceğimiz festival artık her yıl Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Belli dönemlerde değişim her zaman için iyidir. Değişim dönüşümü ve ilerlemeyi de beraberinde getirir.”

1989 yılından bu yana, yerli ve yabancı tiyatro ve dans topluluklarının en iyi örneklerini izleyiciyle buluşturan İstanbul Tiyatro Festivali’nin 20 festivalde ağırladığı 5 bin 600 yerli ve yabancı sanatçının 700 performansını 441 binin üzerinde seyirci izledi. 2002 yılında, Nâzım Hikmet’in doğumunun 100'üncü yılında, Genco Erkal’ın tasarladığı ve yönettiği Nâzım’a Armağan adlı yapımla ilk prodüksiyonunu gerçekleştiren İstanbul Tiyatro Festivali, izleyen yıllarda 34 yerli ve yabancı prodüksiyona ortak yapımcı olarak da destek verdi.

13-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. İstanbul Tiyatro Festivali programında bu yıl yurtdışından 4, Türkiye’den 10 gösteri yer alacak. Festival kapsamında farklı mekânlarda sahnelenecek bu yapımların yanı sıra yine alanında uzman konukların ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında yerli tiyatro sahnesinin başarılı örneklerinin yurt dışında farklı festivallerin ve kurumların programlarında yer almasını sağlamak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ilk kez 2014’te düzenlenmeye başlayan “Uluslararası Platform” 2017 yılında da devam edecek.

Platformda yurtdışından davet edilen uluslararası festival direktörleri, tiyatro profesyonelleri ve uluslararası tiyatro eleştirmenleri, festival kapsamında kendileri için yapılan özel programı takip etme ve Türkiye’den sanatçı ve topluluklarla tanışma imkânı bulacak. 2014 yılında 15 yabancı konuğun katılımıyla başlayan Uluslararası Platform, 2016 yılında farklı ülkelerden 70’in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilmiş, Türkiye’den oyunların Avignon Le Off, Edinburgh Fringe ve Chantiers d’Europe gibi festivallerde ve Avrupa’nın prestijli tiyatrolarında yer almasına önayak olmuştu.

21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı eylül ayında açıklanacak.