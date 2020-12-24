İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor, akciğerler bir türlü normale dönmüyor

"Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum."

Türkiye'de toplamda 2 milyon 82 bin 610 vaka sayısı, 18 bin 861 can kaybı bulunuyor. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 901.