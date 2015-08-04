İstanbul Ticaret Üniversitesi Atilla Yayla ile yollarını ayırdı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Prof. Dr. Atilla Yayla ile sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Yayla, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yazıyor.

Sözleşmesinin yenilenmeme kararını Facebook'tan duyuran Yayla, üzüldüğünü ve şaşırdığını söyledi. Yayla, geçtiğimiz günlerde hükümetin dershane ve HDP politikasını eleştiren yazılar kaleme almıştı.

'Şaşırdım ve üzüldüm'

Yayla, Facebook hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetiminin kendisiyle 31 Ağustos 2015'te bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldığını duyurdu. Yayla, “Buna şaşırdım ve üzüldüm. Şaşırdım çünkü hiç ama hiç beklemiyordum. Üzüldüm çünkü bu karar alıştığım ve sevdiğim ortamdan, değerli meslektaşlarımdan ve sevgili öğrencilerimden ayrılmam anlamına gelecek. 13 Ocak 2012'de başlayan Ticaret Üniversitesi dönemim 1 Eylül 2015'te sona ermiş olacak” dedi.

Atilla Yayla, dershaneler için Yeni Şafak'taki köşesinde "AYM'nin iptal kararının milli iradeye darbe olarak yorumlanması tümden yanlış. Milli irade, ondan üstün veya gayrimeşru yollarla ona sahip olduğunu iddia eden bir otorite/irade karşısında anlamlı. Hiç kimse milletten alınmayan bir yetkiyle milli iradeye sahip olduğunu iddia edemez" ifadelerini kullanmıştı.

HDP konusunda hükümeti eleştirmişti

Yayla, hükümetin HDP politikasını da Facebook'taki sayfasından eleştirmişti:

HDP'nin çok hatası var ama bu HDP'nin kriminalize edilmesini haklı kılmaz. Suç işlediği iddia edilenler yargılansın ama siyasetin önü tıkanmasın. Demirtaş hakkında fezleke hazırlanması ve dokunulmazlığının tartışmaya açılması yanlış. Siyasetçilere yine siyasetçiler cevap verir. Kürt hareketinin bir parçası olarak HDP muhatap alınmalı ve teşvik edilmeli. Onun itibarı ve gücü arttıkça PKK geride kalacaktır. HDP'nin ortadan kalkmasını en fazla PKK, Kandil istiyordur. Hükümet yanlış yolda ve bu yanlışta MHP'den de destek görmekte.