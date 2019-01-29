İstanbul Ticaret Odası: Türk 'unicorn' arıyoruz

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 start-up şirketi, toplam 42.7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı. İTO Başkanı Avdagiç, “Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 unicorn (değeri bir milyar doları aşan) start-up var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz” dedi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibariyle dünyada 311 adet unicorn start-up (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk unicorn şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız” dedi.

Gençlerin yenilikçi iş fikirlerine ve hayallerine yatırım yaptıklarını belirten Avdagiç, “İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak” dedi.

Avdagiç, BTM’nin faaliyetlerine başladığı 2017 yılı Mayıs ayından bu yana geçen 1.5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını kaydetti.