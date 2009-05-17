İstanbul temmuzda 45'i görür

Daha şimdiden sıcaktan bunalan vatandaşa kötü haber! Yeni haftada sıcaklık daha da artacak. Yaz ortasına doğru sıcaklıkların 45 dereceye çıkacak



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık cehennem gibi bir yazın habercisi. Uzmanlara göre kuraklık kapıda... Küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarının çok sıcak geçeceğinin tahmin edildiğini belirten uzmanlar, "İstanbul'un ortalama sıcaklığı temmuz-ağustosta 27-28 derece civarındadır. Bu yıl 40 dereceyi geçer. Hissedilen sıcaklıksa daha da fazla olacaktır. Yüzyılın en sıcak dönemi olacağa benziyor" uyarısında bulundu.



Küresel ısınmanın etkisi



Yorum yapmaktan kaçınan meteoroloji yetkilileri ise, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ama şimdiden kesin birşey söyleyemeyiz. Ancak genel verilere baktığımızda küresel ısınmanın etkisiyle bizleri zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

