İstanbul Tasarım Bienali’nin teması açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ilki 2012 yılında düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin ikincisi 18 Ekim-14 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2. İstanbul Tasarım Bienali’nin teması, bienal küratörü Zoë Ryan tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı.

2. İstanbul Tasarım Bienali’nin Ferah Feza’da düzenlenen basın toplantısı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açılış konuşmasıyla başladı. İlk İstanbul Tasarım Bienali’nin Türkiye ve uluslararası çevrelerde yoğun bir ilgiyle karşılandığını, olumlu eleştiriler aldığını ve İstanbul’da tasarım alanında yeni tartışmaların açılmasına önayak olduğunu belirten Eczacıbaşı, “Bienalle birlikte İstanbul, tasarım dünyasında edindiği konumu daha da sağlamlaştırmak yönünde ilerledi. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında düzenlenen saygın tasarım etkinlikleriyle işbirlikleri geliştirmek üzere verimli diyaloglar başlatıldı. 2. İstanbul Tasarım Bienali’nin, ilk bienalin tecrübesinden hareket ederek bu bienalin başarısını daha da ileriye taşıyacağına, daha da etkin, üretken, düşündürücü, yaratıcı, zenginleştirici olacağına inanıyoruz. Etkinliğimizin erişilebilirliğini artırmak ve mümkün olduğu kadar çok kişiye temas etmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki yıl İstanbul Tasarım Bienali’ni ücretsiz gerçekleştireceğiz.” dedi.

Toplantıda daha sonra, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ile 2. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen, Chicago Sanat Enstitüsü Mimarlık ve Tasarım Bölümü başkanı ve küratörü Zoë Ryan temayı açıkladı.

‘Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil’

2. İstanbul Tasarım Bienali, "Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil" başlığı altında “Şu anda gelecek nedir?” sorusunun cevabını arayacak. Bugünün tasarım çalışmalarının bir portresini çizmeyi hedefleyen bienal, tarih boyunca, sınırsız diyaloğu besleyen, radikal bir süreç olarak sorgulamanın peşinden koşan ve hedef beyanları olarak işlev gören manifestoların, sadece metinlerin üretiminde değil, eylem, hizmet, kışkırtma veya nesne olarak nasıl yeni baştan icat edilebileceği fikrini sorgulayacak. Bienal, tasarımcıları manifesto üzerine yeniden düşünmeye, bu güçlü ve verimli janrı nereden geldiğimiz, nerede bulunduğumuz ve nereye gittiğimiz konusunu yeniden ele almak için bir platform olarak işe koşmaya davet edecek.

Tema metninde, İstanbul’un tasarıma ve tasarımın günlük hayatla ilişkisine dair alternatif düşünce üretmenin merkezlerinden biri olarak hızlı bir dönüşümden geçtiğini de belirten Zoë Ryan, şehri, projeler, konuşmalar, atölye çalışmaları, yayınlar ve eylemler için olduğu kadar online inisiyatifler oluşturmak için de dinamik bir uzam olarak kullanacağını ifade etti.

İstanbul Tasarım Bienali’nde geleceği hayal ederken gündelik gerçekliklere yaslanabilen tasarımlara ve dünyayla ilişkiye geçme, dünyayı görme ve anlamlandırma biçimlerimizi dönüştüren yenilikçi yaklaşımlar benimseyen projelere yer verilecek. Bienalin, incelikli ve katmanlı yaklaşımlar ve tasarımın rolünü sorgulayan, hem olumlu hem de olumsuz sonuçları baştan kabul ederek konuya çok çeşitli bakış açılarından, kuşaklardan ve yerlerden yaklaşan alternatifler öneren manifestolar aradığını belirten Zoë Ryan, başvuru süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Toplantının ardından küratör Zoë Ryan ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Basın toplantısına tasarım, mimarlık, sanat ve basından konukların yanı sıra akademisyenler ve İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu üyeleri de katıldı.

Farklı etkinliklere de yer verilecek

2. İstanbul Tasarım Bienali mekânları ve ana serginin yanı sıra bienal kapsamında gerçekleştirilecek akademi programı, atölye çalışmaları, tasarım yürüyüşleri, yaratıcı film kuşağı, seminer ve paneller gibi etkinliklerin ayrıntıları 2014 yılında duyurulacak.

2. İstanbul Tasarım Bienali’nin sergi alanı, katalog ve görsel kimliği SUPERPOOL ve PP (Project Projects) tarafından hazırlanıyor. Bienalin tanıtım kampanyası ise Alametifarika tarafından hazırlanacak.

Proje başvuruları

2. İstanbul Tasarım Bienali’ne katılmak isteyenlerin, imge, animasyon, video, grafik, diyagram ve/veya metin formunda, ama bu formlarla sınırlı da olmayan manifestolarını, 1 Şubat 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

İstanbul Tasarım Bienali hakkında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ilki 2012 yılında düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, kentsel tasarım (şehir ve bölge planlama), mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, moda ve tekstil tasarımı ile yeni medya tasarımı gibi başlıca disiplinleri ve ilgili tüm yaratıcı alanları kapsıyor.

İstanbul Tasarım Bienali, bu alanların tümüne ait üretimleri, yenilikçi fikirleri ve söylemleri ortaya koymayı, kamuoyundaki “tasarım” farkındalığını artırmayı, tasarımın üretime, ekonomik kalkınmaya, sosyal ve toplumsal gelişime, kültürel etkileşime ve bireylerin yaşam kalitesine nüfuz eden etkisini vurgulamayı hedefliyor. İstanbul ve çevresindeki coğrafyadan doğan farklı bakış açılarının küresel çerçevede oluşmuş tasarım söylemlerini zenginleştireceği inancıyla yola çıkan İstanbul Tasarım Bienali, etkinliklerinde yurtdışından önemli örnekleri İstanbul’da sunmayı ve ülkemizdeki yaratıcı potansiyeli dünyadaki yaratıcı endüstrilere tanıtmayı amaçlıyor

İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu

2. İstanbul Tasarım Bienali’nin Danışma Kurulu, Vitra Design Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Alexander von Vegesack, Aga Khan Mimarlık ödüllü sahibi, mimar Han Tümertekin, mimar, editör, yazar ve 1. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Joseph Grima, endüstri ürünleri tasarımcısı ve 1. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Özlem Yalım Özkaraoğlu, UltraRPM Yönetim Kurulu Başkanı Paul McMillen, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İzmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Koordinatörü Prof. Tevfik Balcıoğlu ile ICOGRADA Başkan Yardımcısı ve grafik tasarımcı Yeşim Demir’den oluşuyor.