-İSTANBUL TASARIM BAŞKENTLİĞİ İÇİN BAŞVURACAK İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014 Dünya Tasarım Başkentliği için adaylık başvurusunda bulunacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantılarının son birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki Belediye Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin, 2014 Dünya Tasarım Başkentliği için adaylık müracaatında bulunmasını içeren rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği ve 2012 Avrupa Spor Başkentliğinin ardından meclis, ''2014 Tasarım Başkenti'' adaylık müracaatında bulunulmasını ve projenin gerçekleşmesi için çalışma yapılmasını onayladı. Kabul edilen raporda, bilgi ve teknolojinin büyük bir hızla insanlığın hizmetine sunulduğu bir dünyada yaşanıldığına dikkat çekilerek, şehirlerin yaşanan bu değişimin baş aktörleri olarak ön plana çıktığı ifade edildi. Kentlerin, kaynaklarını harekete geçirebildiği ölçüde küresel ölçekte yaratıcı kent olabilme misyonuyla gelişme ve kalkınma stratejilerini belirleyebildiği anlatılan raporda, ''Tasarım, tüm bu yaşanan küresel ve ekonomik değişim ve stratejilerin temel enstrümanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bilginin ve yatırımın merkezi durumunda olan küresel kentler, yenilikçi tasarıma verdikleri önem ve yenilikçi tasarımı üretimin her alanında geliştirmek ve güçlendirmek için yaptıkları yatırımlarla diğer kentlerden ayrılmaktadır'' denildi. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünce Belediye Meclisine sunulan raporda, İstanbul'un 2014 Dünya Tasarım Başkenti olmasının, Türkiye'nin ve şehrin küresel ölçekte yenilikçi tasarımın merkezi olması yolunda büyük mesafe alınmasını sağlayacağı vurgulandı.