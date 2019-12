İstanbul tarihini Marmaray ile kazandı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Biz İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihini bu proje (Marmaray) ile birlikte ortaya çıkardık. İstanbul sadece Marmaray'ı kazanmadı. İstanbul tarihini de kazandı. Kültürel zenginliğine bir o kadar zenginlik kattı'' dedi.



Binali Yıldırım, Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nun yerin 27 metre altındaki tünelinde, Tünel Delme Makinesi'nin (TBM) Batırma Tüp Tünele doğru yola çıkarılması törenine katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ''asrın projesi'' olarak nitelendirilen Marmaray'ın yeni bir safhasını gerçekleştirdiklerini, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'den başlayan tünel açma yolculuğunun, birinci durak olan Üsküdar İstasyonu'na ulaştığını söyledi.



Bu tünelin içine yerleştirilen TBM'nin, 110 metre boyunda olduğunu kaydeden Yıldırım, ''Bu TBM, Üsküdar İstasyonu'ndan hareketle denizdeki daldırma tüp tünellerle buluşmak üzere yola çıkıyor. Bu delme işleminin 2010 Mart ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Denizin dibindeki daha önce tamamlanan batırma tüp tünelleri ile birleşecek. Böylece artık bu TBM makinesi görevini tamamlayarak, başındaki çelik blok oradaki tüp tünele geçecek ve bundan sonraki yaşamını orada sürdürecek. Yani iki tüneli birleştiren mekanizma görevini görecek'' diye konuştu.



Yıldırım, bu projenin dünyanın sayılı ve Türkiye'nin en önemli projesi, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya bağlayacak bir proje olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''İnşallah arkeolojik kazılar bizi bundan sonra daha da geciktirmez. Geciktirmeyeceğine inanıyorum. Çünkü, artık her şeyi yaptık, ne istendiyse yaptık. 19. yüzyıl dediler kazdık. 18. dediler kazdık. 12, 9. ve 8. dediler kazdık. İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihini bu proje ile birlikte ortaya çıkardık. İstanbul sadece Marmaray'ı kazanmadı. İstanbul tarihini de kazandı. Kültürel zenginliğine bir o kadar zenginlik kattı.



Bu zor projeyi her türlü fedakarlığa katlanarak gerçekleştiren Taisei-Gama-Nurol'a İstanbullular adına, ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğu çöze çöze geldiler. Zarar etmelerine rağmen projeyi bırakmadılar. Çünkü bu proje bir para kazanmanın ötesine geçmiş bir projedir. Bu Türkiye'nin prestij projesidir. Tabii ki bizde onların yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.''



Söğütlüçeşme'den gelen Yavuz ve Atatürk tünellerinin, her birinin 3.5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Yıldırım, toplamda 7 kilometre olan tünel işinin tamamen bitmiş durumda olduğunu kaydetti.



Yıldırım törende daha sonra, TBM makinesine binerek, çalıştırma butonuna bastı. Yıldırım, istasyonun diğer ucuna giderek diğer tüneller hakkında da bilgi aldı.



Yılıdım soruları yanıtladı:



Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, ''Bundan sonra kazı alanında herhangi bir şey bulunulması halinde ne yapılacağının'' sorulması üzerine, ''Biz bu projeyi gerçekleştirirken İstanbul'un tarihini, kültürel özelliklerini gün ışığına çıkarmayı çok önemsedik. Hatta öyle önemsedik ki bu projenin 4 yıl gecikme pahasına da olsa bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık, çalışmalarımızı arkeologlarla, müze müdürleriyle birlikte sürdürdük. Ortaya çıkarılması gereken ne varsa hemen hemen tamamını çıkardık. Bu anlamda bu projenin önünde bir engel kalmadı. Yenikapı'dan bir kaç ay sonra Sirkeci istikametine makineler tarihi yarımadanın altından geçerek çalışmasını tamamlayacak. O mesafe 2 bin 250 metre olduğu için daha kısa sürede tamamlanacak'' dedi.



Marmaray Projesi'nin ne zaman tamamlanacağı sorusuna Yıldırım, ''Sürekli tarih verip yanılmak istemiyoruz. Çünkü hiç ummadığımız şeyler karşımıza çıkabilir. Ancak hedef belirtebiliyoruz. 13,5 kilometrelik bu tünelin tamamının 2012 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamınında 2013 sonunda tamamlanması hedefimiz. Tabii ki bütün şartlar normal seyrettiği takdirde. Ama beklenmedik bir sebep doğarsa gene proje gecikebilir. Bundan sonra gecikmemesi için bizde, yüklenici firmada gayret gösterecek'' yanıtını verdi.



Geçtiğimiz hafta, ''projede çalışan 200 işçinin paralarını alamadıkları gerekçesiyle grev yaptığı ve bununu nedeninin ne olduğunun'' sorulması üzerine ise Yıldırım, bu olayı duyunca çok şaşırdığını ifade etti. Olayın, Marmaray ile bakanlık arasında doğrudan bir ilişkisi olmadığını bildiren Yıldırım ,sözlerini şöyle sürdürdü:



''Projede çalışan alt yükleniciler var. Bunlardan bir tanesi çalışanlarının parasını ödememiş. Ama ona da hemen arkadaşlarımız müdahale etti ve gereği yapıldı. Yoksa projenin kendisinden kaynaklanan bir durum değil.



Bu proje, büyük bir proje, tabii her şey baştan hesapladığınız gibi gitmiyor. Zaman uzadıkça maliyetlerde artıyor. Sonra yaşanan kriz ve fiyatlarda yani ortaya çıkan değişimlerin projeye yansıtılması gerekiyor. Kriz Marmaray'ı vurmaz, vursa işler biterdi. Biz aksine krizde yatırımları daha da artırıyoruz. Çünkü işsizliğe çare, iç piyasanın canlanmasına çare alt yatırımların daha da hızlanmasıdır. Sözleşme gereği yapılması gereken neyse yapılıyor. Projeyi tamamlamak bizim en önemli önceliğimizdir. Zaten şu ana kadar yatırımların yüzde 56'sı ödendi.''



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürü Ahmet Arslan, Tünel Delme Makinesi'ne binerek, delme işlemini başlattı.

Tünel Delme Makinesi'nin 2010 yılının mart ayına kadar 780 metre mesafe alarak, Batırma Tüp Tüneli ile birleşmesi hedefleniyor.