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Yaşam

İstanbul tarihinde ilk defa göç verdi

2015-2016 yılları arasında 440 bin kişi İstanbul'dan göç etti

03 Kasım 2017 00:39

TÜİK'in her yıl yayınlanan verilerine göre, ilk kez İstanbul’dan göç edenlerin sayısı şehre gelenleri geçti.

İleri Haber'den Recep Derya Demir'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iller bazında her yıl yayınlamış olduğu verilere göre, İstanbul tarihinde ilk kez göç alan değil, göç veren bir kente dönüştü.

2015-2016 yılları arasında İstanbul'a 369.582 kişi göç ederken, şehirden göç edenlerin sayısı 440.889 kişi oldu. Bu orana göre 71.307 kişi İstanbul'u terk etti.

Bir önceki yıl 50.543 kişi net göç farkıyla binde 3,5 artan İstanbul'un göç hızı binde —4,8'e düştü.

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