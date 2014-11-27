İstanbul taksileri için son tarih 1 Ocak

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, artık 5 yaşın üzerindeki taksilere ruhsat verilmeyecek. İstanbul'daki 17 bin 395 taksiden, yaklaşık 3 bini, 5 yaşın üzerinde bulunuyor. Karar kapsamında, İstanbul'daki yaklaşık 3 bin taksi plakasının, 1 Ocak itibarıyla trafiğe yeni araçlarla çıkması gerekiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, müşterilerinin memnuniyeti açısından önemli bulduklarını" söyledi.

Uğur, kararın daha önce alındığını ancak esnaf hazır olmadığından birkaç kez ertelenmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak gerek sayının azlığı gerek arkadaşlarımızın bu konuyu duyduğunu düşünerek, kararın rahatlıkla uygulanabileceğini düşünüyoruz. Yılbaşından itibaren artık İstanbul'da 5 yaşın üzerinde araç çalışmayacak. Biz de arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Artık son hazırlıklarını yapmaları gerekir. Şimdi en düşük 40-50 bin seviyelerinde olduğundan yeni araç almak kolay değil. Bu nedenle aracını yenilemeyen arkadaşlar da şimdiden tedbirlerini alsınlar."

Yahya Uğur, İstanbul'daki taksilerin büyük kısmının yenilendiğini belirtti.

‘Beyefendi taksicilik hedefimize, biraz daha yaklaştık’

Bundan sonra 5 yaşından büyük taksinin trafiğe çıkamayacağını dile getiren Uğur, şöyle konuştu:

"Beyefendi taksicilik anlayışıyla yola çıktık. Bu nedenle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuk. Aracın kalitesi artınca müşterilerimiz de oldukça memnun olacak. Böylece biz de hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Meslektaşlarımızın büyük kısmı gerçekten mesleklerine sahip çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız müşteri memnuniyeti dolayısıyla aracının modelini belli aralıklarla yükseltiyor. Bazı arkadaşlarımız da üstün körü davranıyor. Zorlayıcı sebepleri olanlar vardır elbet ama yapılacak bir şey yok. Genel bir karar alınmışsa buna da uymak zorundayız."

İTEO Başkanı Yahya Uğur, taksicilerden yaz-kış klimalarını müşterilerden esirgememelerini isteyerek, taksicilerin, yakıt tasarrufunun, müşterilerin memnuniyetinden kısılarak sağlanamayacağını vurguladı.

Taksicilerden yeni araçlarında yeni anlayışla hareket etmelerini talep eden Uğur, "Taksici olmalarını, esnaf olmalarını istiyorum. Hani Anadolu'da bir kişi övülürken, 'Esnaf adam' derler, işte bizim arkadaşlarımız da bu esnaf kültürüne sahip olmalıdır. Zaten son kuruşuna kadar helal olan kazançlarını, daha güler yüzlü, müşteri memnuniyetinin üst seviyede olduğu şekilde elde ettiklerinde kendileri de memnun olacak" ifadelerini kullandı.