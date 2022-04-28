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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: Yapılan zam yeterli değil, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikâyeti de kalkar

Eyüp Aksu, yüzde 40'lık zammın yeterli olmadığını savundu

28 Nisan 2022 10:38

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını belirterek "Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikâyeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" diye konuştu.

İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 

Yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Aksu, "Yolcu sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ama her ramazan ayında taksi sektöründe işler biraz azalır. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı ama gelirimize yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu yeterli değil. Biz giderlerimize ne kadar zam yapıldıysa gelirimize de aynı oranda tarifemiz iyileşsin istiyoruz" dedi.

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