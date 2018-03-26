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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu hakkında suç duyurusu (1)

  Özden ATİK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN'daki  İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmasıyla tepki çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu başkanları s

26 Mart 2018 15:49

 

Özden ATİK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN\'daki  İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmasıyla tepki çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu başkanları suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, \"İstenmeyen bir şekilde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından siz değerli basın mensuplarına, önünde bulunduğumuz adliyenin savcılarına,  hükümete ve diğer kuruluşlara hiç istemediğimiz bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Pltaformu olarak, bu konuşmayı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul\'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyip Aksu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz\" dedi.

İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek ise \"Bizi sokağa sadece devletimize milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç biz taksici esnafını sokağa dökemez\" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 12 Mart\'ta  internet üzerinden taksi hizmeti veren UBER\'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan adliyesi önündeki meydanda yaptığı açıklamada, \"Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir\" demişti.

(FOTOĞRAF)

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