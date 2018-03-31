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Ekonomi

İstanbul Tahkim Merkezi Katar'da işbirliği anlaşması imzaladı

İstanbul, 31 Mart (DHA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla bölgede alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor

31 Mart 2018 16:04

İstanbul, 31 Mart (DHA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla bölgede alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
ISTAC ile QICCA arasında imzalanan protokol ile bölgesel tahkimde kurumsal işbirliği hedeflenirken QICCA ile ISTAC arasındaki işbirliği anlaşması için, Doha’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tahkim Konferansı sırasında imza seremonisi düzenlendi. Anlaşmaya QICCA Uluslararası İlişkiler Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Dr. Sani bin Ali Al-Sani ve ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı imza attı.
Anlaşmaya göre iki tahkim merkezi ortak konferans, seminer ve eğitim programları düzenleyerek aralarındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak. Ayrıca ISTAC ve QICCA, tahkim davaları için İstanbul ve Doha’da birbirlerinin toplantı ve duruşma salonlarından, tercümanlık hizmetlerinden de faydalanacak. Bölgesel tahkimin geliştirilmesi için her iki kurumun deneyimlerini paylaşmaları da öngörülüyor.
Doha’daki konferansa konuşmacı olarak katılan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Akıncı, Türkiye’nin tahkim kurumunu tanıttı ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin gerek bölgesel gerekse uluslararası açısından sunduğu avantajları anlattı.
İstanbul Tahkim Merkezi daha önce de Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile işbirliğine yönelmişti. ISTAC ve TRAC tarafından Paris, Tahran ve İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen seri konferanslar iki ülkenin tahkim uzmanlarını buluştururken, bölgesel tahkimi geliştirme arayışlarına da zemin yarattı. (Fotoğraflı)

 

 

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