İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB)\'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınmasına ve Prof. Dr. Raşit Tükel ile Prof. Dr. Taner Gören\'in İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından görevinden uzaklaştırılmasını protesto etti.

ERDOĞAN: HASTANENİN KAPISI DOKTORLARA KAPATILDI

TTB üyeleri, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi\'nde yapılması planlanan basın açıklamasını polisin engellenmesi üzerine Cağaloğlu\'nda bulunan TTB İstanbul Şubesi\'ne yürüdüler.

Burada yapılan açıklamada ilk olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan konuştu. Erdoğan, \"Bu ülkenin doktorlarına hastanenin kapısı kapatıldı. Üniversite içinde kantine gitmemize, çay içmemize bile izin verilmedi. Doktorlar hastaneden dışarı atıldı. İstanbul Üniversitesi\'nin tarihine kara bir leke düştü. Bugün \'Merkez konsey üyelerimiz Raşit Tükel ve Taner Gören derhal serbest bırakılsın; öğrencilerine, hastalarına geri dönsün\' diyecektik. Arkadaşlarımızı serbest bırakılması en büyük talebimizdir\" dedi.

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Daha sonra söz alan tıp fakültesi öğrencisi Çağla Kılıç, \"Öğrenciler olarak sağlığın piyasalaşmasına karşı iyi hekimliği, halkın, haklının yanında olmayı öğrendiğimiz, laik, özgür bir ülkenin savunucuları olarak bildiğimiz hocalarımıza ve TTB\'ye doğrudan bir saldırı olduğunu biliyoruz. Öğrencileri olarak, onlardan öğrendiğimiz gibi tüm bu haksız yaptırımların karşısında duruyoruz. Bizler geleceğin hekimleri olarak, hekimlik andımızda da belirtildiği gibi, tehdit ediliyor olsak bile tıbbi bilgimizi, insan hakları ve özgürlüklerimizi çiğnemek için kullanmayacağımızın, koşullar ne olursa olsun her zaman barıştan yana olacağımızı bir kez daha söylüyoruz\" diye konuştu.

\"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN\"

İstanbul Tabip Odası, SES Aksaray Şubesi ve Demokratik Üniversite Girişimi adına basın açıklamasını Dr. Coşkun Canıvar okudu. Açıklamada, \"TTB Merkez Konseyi üyelerini derhal serbest bırakın\" denildi.

Açıklamada, \"Taner hocamızın ellerine bu hastanenin koridorlarında kelepçe takıldı. Bu ülkenin en köklü bilim ve sağlık yuvasından, İstanbul Tıp Fakültesi\'nden sesleniyoruz: O kelepçe bilime, eğitime, akademiye, hastalara, halkın sağlığına takılmıştır. Barışı savunmak suç değildir. Yalanlarınıza, iftiralarınıza, saldırılarınıza bir an önce son verin. TTB MK üyelerini derhal serbest bırakın\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İÜ Çapa Tıp Fakültesi önünden genel ve detay

-Doktorların şubeye olan yürüyüşünden detay

-İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan\'ın konuşması

-Tıp fakültesi öğrencisi Çağla Kılıç\'ın konuşması

-Dr. Coşkun Canıvar\'ın okuduğu basın açıklaması