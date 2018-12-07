İstanbul Tabip Odası yönetimi ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talep edilmişti; Sağlık Bakanlığı'na ret

Sağlık Bakanlığı’nın, eski İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in 4 Eylül 2016’da Barış Mitingi’ne çağrı konuşmasında, “Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yollarla çözülmelidir” yönündeki açıklamalarını gerekçe göstererek, oda yönetimi ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı davada, hâkim karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Mehmet Emin Sayhan ve davalı Tabip Odası avukatı Oya Meriç Eyüboğlu katıldı. İlk olarak söz alan avukat Mehmet Emin Sayhan davanın kabul edilmesini istedi.

Daha sonra söz alan avukat Eyüboğlu bu davanın açılmaması gerektiğini belirterek, “Selçuk Erez yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı ceza davasından beraat etmiştir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Tabiplerin bu konuda açıklama yapmaması, sessiz kalmaması düşünülemez. Toplumsal barışın sağlanması hekimliğin a,b,c’sidir. Bu kapsamda yapılan açıklamalar nedeniyle sorumluluk doğmaması gerekir. Davanın esastan reddini talep ediyoruz. Yönetim kurulunun değişmesi gerekçe gösterilerek karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmemesini istiyoruz. Zira bu davada verilecek karar diğer meslek odalarına açılan davaya emsal olacaktır” diye konuştu.