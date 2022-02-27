İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi: Türkiye’de üç doz aşılı kişi sayısı çok düşük

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, "Türkiye’de üç doz aşılı kişi sayısı çok düşük. Bu kişiler Omicron varyantına karşı savunmasız durumda." dedi.

BirGün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre, Koç, "Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ve aşıyı teşvik etmemesi insanları rehavete sürükledi. Özellikle son dönemde aşıya talep yok denecek kadar az. Türkiye’de 18 yaş üstü 4,5 milyon kişi şimdiye kadar hiç aşı olmadı. Bazı üç doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden de 6 ay süre geçmiş durumda. Bu yüzden Türkiye’de üç doz aşılı kişi sayısı çok düşük. Bu kişiler Omicron varyantına karşı savunmasız durumda.” diye konuştu.

Dr. Koç, “Açık havalarda maske takma zorunluluğu kaldırılabilir ancak kapalı alanlarda bu zorunluluk kalkmamalı” dedi ve ekledi:

"Avrupa’da da birçok ülkede kapalı alanda maske zorunluluğu var kaldı ki tedbirleri gevşeten ülkelerde aşılama oranı yüzde 75’lerde. Türkiye’de tren ve otobüs yolculuklarında PCR testi aranmıyor. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu olmadığı zaman bulaş daha da artacak ve risk grupları çok etkilenecek. Daha önce tedbirler gevşetildiğinde vaka sayıları her seferinde arttı. Böyle bir karar alınırsa bunun sonuçlarını 1 ay sonra hastaneye başvuru ve yoğun bakım yatışlarında artış olarak göreceğiz.”