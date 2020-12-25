İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ömeroğlu: Cenaze töreni hazırlayıcısı gibi olduk, her gün bir hastanede anma töreni yapıyoruz!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu iktidarın Covid-19'a karşı aldığı önlemelerin etkili olmadığını belirterek, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı riskleri gündeme getirdi. " İstanbul Tabip Odası olarak bir cenaze töreni hazırlayıcısı gibi olduk. Her gün bir hastanede anma töreni yapıyoruz” diyen Prof. Ömeroğlu, “Bu büyük bir psikolojik yıkım. Kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz ve yalnız hissediyoruz” diye konuştu.

Evrensel’den İdris Sayılğan’a konuşan Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, salgının önüne geçmek için kesinlikle iki hafta tam kapanmanın şart olduğunu söyledi. Hafta sonu uygulanan kısıtlamaları “pansuman tedbirler” olarak tanımlayıp, bu şekilde sonuç almanın mümkün olmadığının altını çizen Ömeroğlu, “Çünkü İngiltere tam kapanmayla iki haftada vakalarını yüzde 30 azaltabildi. Fransa iki haftalık tam kapanmayla yüzde 40 azaltabildi. Hafta sonu ve gece yasaklamalarıyla yüzde 15-20'den fazla bir vaka azalma şansının olacağını sanmıyorum” dedi.

“Bizim çabalarımıza, çığlıklarımıza rağmen önlemler alınmadı; bu kadar ölüm olmayabilirdi”

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi meslek örgütlerinin salgının başından beri önemli uyarılar ve öneriler yaptığını, ancak iktidar tarafından dikkate alınmadığını dile getiren Ömeroğlu, yapılan hataları, “Bizim çabalarımıza, çığlıklarımıza rağmen önlemler alınmadı. Kesinlikle en az iki hafta tam kapanma olmalıydı. Bu kadar çok vaka artışı ve ölüm olmayabilirdi ama yapmadılar. Şimdi yine yapmıyorlar. Birinci pikte, Mart’ta alınan önlemler iyiydi ama çok erken terk edildi. Biliyorsunuz 11 Mayıs'ta AVM'ler açılmaya başladı. Arkasından her yer açıldı, turizm sezonu başladı. Turizm yapılsın diye krediler verildi. Yaz dönemi hareketliliği virüsün her yere yayılmasına neden oldu. Daha sonra büyükşehirlerde ikinci pik yaşandı. İlk pikte erken açılım yapıldı. İkinci pikte de erken açılım yapıldı” şeklinde sıraladı.

“Çok büyük kayıplar oldu”

Etkili önlemlerin alınmamasının büyük kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Ömeroğlu, “Sağlık harcamaları, yoğun bakım harcamaları, iş gücü kayıpları, sağlık çalışanı ölümleri ülke için çok büyük kayıplar. Deniyor ki ölen hekimlerin büyük kısmı oldukça yaşlı. Hiç de öyle değil. Emekli hekimlerden de ölenler var ama çalışan 40'lı, 50'li yaşlarında bir sürü hekim var. Ki hekimlikte yaş, tecrübe çok önemlidir. Pozitif katkı sağlar meslek hayatına ve hastalarına. Onun için gerçekten çok büyük kayıplar oldu” diye belirtti.

“Aşı nerede? Geldi mi gelmedi mi, bilemiyoruz”

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamanın 11 Aralık’ta başlanacağı açıklamasına rağmen halen aşılamanın söz konusu olmadığını belirten Ömeroğlu, “Nerede? Geldi mi gelmedi mi, bilemiyoruz. Dolayısıyla aşılama başlamadan yapmaları gereken yine kapanmadır. Diğer ülkeler aşılamaya başlayacakları için sayıları azalacak. Aşılamayı yapamadıkları sürece Türkiye diğer ülkelerden daha yüksek sıralamaya çıkacak” dedi.