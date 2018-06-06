İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri, Prof. Onur Hamzaoğlu için sahneye çıkıyor

İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri, 17 Şubat’ta tutuklanan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na destek için hazırladıkları “Hamzaoğlu” adlı tiyatroyu 12 Haziran’da oynayacak. Prof. Dr. Ümit Biçer, “Daha önce Hamzaoğlu hepimiz için oynamıştı, şimdi hepimiz onun için oynuyoruz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri, KHK ile Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen ve barış talep eden basın açıklaması nedeniyle 17 Şubat’ta tutuklanan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun durumuna dikkat çekmek için hazırladıkları “Hamzaoğlu” adlı tiyatroyu 12 Haziran Salı günü Şişli Cemil Candaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de sahneleyecek. Danışmanlığını Genco Erkal, yönetmenliğini Gülsüm Soydan’ın yaptığı etkinlik herkese açık ve ücretsiz olacak.

Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda dün oyuna ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ümit Biçer, Hamzaoğlu’nun 116 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu anımsattı. Kamuoyunun Hamzaoğlu’nu, Kocaeli Dilovası’nda sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalarıyla tanıdığını belirten Biçer, şunları kaydetti:

“1990’lardan başlayarak biriktirdikleri, yaptıkları ve paylaştıklarıyla rahatsızlık verdiği halk sağlığı düşmanlarının Hamzaoğlu’nu hedef tahtasına koymaları Dilovası araştırmasını somutlaştırmıştır. Bu tutuklamayı yalnızca muhalefete gözdağı vermek olarak görmek eksik olur. Söz konusu olan aynı zamanda ve her şeyden önce kâr hırsıyla çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarını görmezden gelenlerin rövanşıdır. Ülkemizin demokratikleşmesi için şart olan insan haklarına, düşünce özgürlüğüne ve akademik özerkliğe saygının yeniden oluşturulması ve güvence altına alınmasını istediğimiz duyurmak için bir kez daha tiyatroya sığınıyoruz. Geride bıraktığımız yıl içinde görevlerinden uzaklaştırılmış olan biz akademisyenler ve İstanbul Tabip Odası, Haldun Taner’in Dostoyevski’nin bir öyküsünden esinlenerek yazmış olduğu bir oyunu, Timsah’ı sahneleyerek bu tutumun düzeltilmesini istemiştik. Arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız Prof. Hamzaoğlu’nun bir an önce serbest bırakılması talebini Prof. Hamzaoğlu’nu konu edinen bir oyun ile dile getiriyoruz. Timsah’ta Hamzaoğlu hepimiz için oynamıştı. Hamzaoğlu’nda hepimiz Onur Hamzaoğluiçin oynuyoruz."

Cezaevinde de öğretiyor

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise Sincan Cezaevi’nde 19 Temmuz’da ilk duruşması yapılacağını kaydetti. Barış Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Özgür Müftüoğlu da Hamzaoğlu’nun simge bir isim olduğunu belirterek, “Biz tiyatro oyununa toplumun her kesimini, tüm emekçileri, ezilenleri bu oyuna davet ediyoruz, hep birlikte olalım” dedi.

Okuma tiyatrosu anlatıcılarından Dr. Mustafa Sülkü de, “Onur’a da bedel ödetiyorlar ama Onur bu bedeli severek, isteyerek, toplum için halkı için ödüyor. Cezaevinde de toplum sağlığı adına çalışmalarını yürüttüğünü ziyaretçilerinden, avukatlarından öğreniyoruz. Cezaevinde Suriyelilere, okuma yazma bilmeyen kişilere okuma-yazma öğretiyor, bilimin alfabesini öğretiyor. Bize de çok şey öğretti" diye konuştu.