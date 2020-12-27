İstanbul Tabip Odası: Vaka sayısı düştü ama yoğun bakımlar hâlâ dolu

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koç, İstanbul'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş yaşanmasına karşın yoğun bakımların hâlâ dolu olduğunu belirtti.

BirGün gazetesinden İsmail Arı ve Berkay Sağol'un haberine göre, Koç,“İstanbul’daki vaka sayılarında Kasım ayı başlarında bir artış yaşanmaya başladı. Kasım ayının 16’sından itibaren ay sonuna kadar günde en az 12 bin vaka vardı. Günde 12 bin vaka olduğu için acil servisler, yoğun bakım servisleri ve poliklinikler doldu. İktidar özel hastaneleri de pandemi hastanesi ilan etmediği için bütün yoğunluk kamu hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Bu süreçte 112’ye ulaşılamadı, hastalara acil servislerde yatakların boşalmasını bekledi. Kasım ayı sonuna kadar bu durum böyle devam etti." dedi.

Koç, "Biz Kasım ayının başından itibaren tam kapanma tavsiyesinde bulunduk. Çünkü hastanelerdeki yoğunluğunu azaltmanın başka yolu yoktu. Bu yanlış sağlık politikası Aralık ayına kadar devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla vaka sayısı 12 binlerden önce 5 - 6 binlere düştü, şimdi de 2 -3 bine kadar düştüğünü tahmin ediyoruz. Hastanelerimizde şu an bir rahatlama oldu ama yoğun bakımlarımız hâlâ dolu.” ifadesini kullandı.