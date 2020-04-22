İstanbul Tabip Odası: Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici

İstanbul Tabip Odası, eczanelerden ücretiz gerçekleştirilen maske dağıtımı hakkında, "Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici. Maskeler nerede?" diye sordu. Bakanlığın kılavuzu doğrultusunda kamu hastanelerinin kendi maskelerini üretmeye başlayacak olmasının stokların azaldığına işaret ettiğini ve bunun nedenini de yurt dışına yapılan yardımlar ve ihracat olduğunu belirten İstanbul Tabip Odası, konuyla ilgili çözüm önerilerini sundu.

İlk olarak maske satışının yasaklandığını daha sonra PTT ile dağıtıma başlandığını ve en sonda eczanelerden ücretsiz maske dağıtılacağının duyurulduğunu hatırlatan İstanbul Tabip Odası, "Ancak aradan geçen iki haftaya rağmen düzenli ve yeterli dağıtım yapılamıyor, eczanelerden maske alabilen yurttaşlar ise maskelerin kalitesizliğinden şikayet ediyor" dedi. Odanın 'Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici. Maskeler nerede?' başlıklı açıklamasının devamı şu şekilde:

"Son olarak DA Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı “Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kılavuzu”na göre Kamu hastanelerinin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlatılacak olmaları stokların azaldığına göstermekte ve bu azalmanın yurtdışına yapılan yardımlar ve ihracattan kaynaklandığını düşündürtmektedir.

Devasa bir tekstil sektörüne sahip olan Türkiye’nin olanakları, sağlık çalışanlarının ve bütün vatandaşlarının maske ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilmek için yeterli; doğru bir yönetimle “maske sorunu”nun rahatça çözümü mümkündür.

İstanbul Tabip Odası olarak konuyla ilgili birkaç basit çözüm önerimiz:

Bugünlerde yoğun olarak Koronavirüs pandemisiyle mücadele yürüten hastanelerimizin maske üretimi ile uğraşması doğru değildir.

Dünyanın başka ülkelerine kişisel koruyucu ekipman ve ilaç yardımı yapmak kuşkusuz halklar arası dayanışma açısından anlamlı, öte yandan da “siyaseten prestijli” bir iştir; ancak bunun için öncelikle sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliği yapılmalı, yurttaşlar ve sağlık çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi pandemi sona erene kadar kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemeler listesine alınabilir.

Maskelerin kullanım süreleri vatandaşların yaşlarına ve hastalıklarına göre belirlenmeli, yurttaşlar T.C Kimlik Numaraları ile eczanelerden SGK medulla girişi yapılarak maskelerin de içinde yer aldığı paketlerini alabilirler. (Bu şekilde maske dağıtımı takip edilebilir.)

Eczanelerin yeterli olmadığı koşullarda başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumları devreye sokulabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."