İstanbul Tabip Odası sağlıktaki beklentilerini sıraladı: Hastayı müşteri olarak görmekten vazgeçin

İstanbul Tabip Odası 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine 4 gün kala sağlıktaki beklentilerini sıraladı. Hekimler, siyasilere, "Performans sistemini kaldırın, şehir hastanelerinden ve hastayı müşteri olarak görmekten vazgeçin" diye seslendi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre İstanbul Tabip Odası, 24 Haziran seçimleri öncesi sağlık alanına ilişkin beklentileri açıkladı. Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşanİstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, pazar günü ülkemizin önemli bir seçime gittiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Bu dönem özellikle sağlığın ticarileştirilmesi en önemli sorunlardan birini oluşturdu. İyi hekimlik değerlerinin çok ciddi anlamda yıprandığı bir süreçten geçtik."

Gelinen noktada şehir hastanelerinin sağlıkta ticarileşmenin son noktası olduğunu vurgulayan Saip, “Hekimlerin hakları açısından da baktığımız da emekliliğe yansıyan düzenli bir aylık istiyoruz. Performansa dayalı sistemin kaldırılmasını ve hastanelere başvurularda hastaya gerekli sürenin ayrıldığı bir süreç yaşanmasını istiyoruz.

Böyle bir sağlık sistemi kurulduğunda birinci basamakta koruyucu hekimin ağırlıkta olduğu çok fazla tetkik ve hasta bakımına, muayenesine, tedavi edici hekimliğe yönelilmediği daha çok hastalanmadan korunduğu bir sisteme geçişi arzu ediyoruz. Hastanın müşteri olarak görülmediği, ne kadar çok tetkik istenirse o kadar çok kâr edildiği bir hastane sisteminin kurulmadığı bir sağlık sistemi istiyoruz.”

Oda Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ise hekimlerin taleplerini şöyle özetledi:

“Etik değerlere ve insan haklarına saygı, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, sağlığın piyasanın vahşi koşullarına terk edilmediği, koruyucu hekimliğin öncelendiği kamucu bir sağlık sistemi, hastalarımıza yeterli süre, insanca yaşayabileceğimiz, mesleki gelişimimizi sürdürebileceğimiz bir ücret, her basamakta güçlü bir ekip hizmeti, yıllık başvuru sayısının toplam nüfusu aşmadığı bir acil servis, hasta sayısının çokluğuyla değil azlığıyla övünülmesi, kişiye düşen MR sayısına göre değil tıp fakültesinin ürettiği bilimsel yayınlarda dünya rekoru istiyoruz. Bütün meslektaşlarımızı seçimlere katılmaya, oylarına ve sandıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”