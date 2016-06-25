İstanbul Tabip Odası: O imam hakkındaki özel bilginin paylaşılması ve soruşturma insan hakları ihlalidir!

İstanbul Tabip Odası (İTO), bugün basına yansıyan “Makatından salatalık çıkan imam görevinden alındı” haberine tepki gösterdi. İTO İnsan Hakları Komisyonu’ndan Dr. Ardıl Bayram Şahin, imamın tıbbi bir durumdan dolayı hastaneye başvurduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nde hastanın kişisel bilgisinin basına sızdırılmasının suç olduğunu belirtti. Dr. Şahin, medyanın da yapılan insan hakkı ihlaline ortak olduğunu vurgularken, soruşturma açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşanan hak ihlalinin özellikle kamuda çalışıp farklı cinsel pratiklere sahip olan kişilerin hastaneye başvurmasının önüne geçebileceğini de söyleyen Dr. Şahin, “Sağlık hakkına ulaşımın engellenmesine zemin hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan 39 yaşındaki F.M., önceki gün sahurda rahatsızlanınca ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, iddiaya göre burada yapılan cerrahi müdahale ile makatından salatalık parçası çıkarılan imam F.M., Kayseri Müftülüğü tarafından açığa alınmış ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatma sebebi basın ile paylaşılmamıştı.

Şahin’in T24’e yaptığı açıklama şöyle:

“İmamın makatından salatalık çıktı” haberini okurken dikkat edilmesini gereken hususlar var. Hasta mahremiyetini hiçe sayarak bu özel bilgiyi basına kim sızdırdı? Bunun suç olduğu Hasta Hakları Yönetmeliği’nin ‘Bilgilerin Gizli Tutulması’ bölümünde açıkça yer alıyor. Bu suçu işleyen personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirir. Şu an bu kişisel bilginin kim tarafından paylaşıldığını bilmiyoruz. Kayseri Tabip Odası’nın konu ile ilgileneceğini düşünüyorum.”

“Görevden alma kabul edilemez”

Dr. Şahin, tıbbi bir durumdan dolayı hastaneye başvuran bir kişinin görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtirken, “Soruşturmanın neden başlatıldığını ve imamın neden görevden alındığını bilmiyoruz. Kişinin kendi vücudu ile ilgili bir tasarrufu nedeniyle hastaneye başvurmuş olması görevden uzaklaştırılmasını gerektirmez. Bununla ilgili şu an herhangi bir açıklama yapılmadı” diye konuştu.

“Medya suça ortak oluyor”

Medyanın da insan haklarını ihlal ettiğini söyleyen Dr. Şahin, “İmamın mesleği üzerinden genel ahlakı norm kabul ederek çarpıtılmış haberler yapıldığı görülüyor. Bu durum mevcut olan insan hakları ihlalini derinleştirmektedir” dedi.

“Sağlığa ulaşımın önüne geçiliyor”

Dr. Şahin, soruşturma ve görevden uzaklaştırmanın sağlığa ulaşımda engellenmeye zemin hazırladığını ifade ederken “Özellikle kamuda çalışan ve farklı cinsel pratikleri olan kişilerin cinsel sağlıkları ile ilgili herhangi bir durumda hastaneye başvurmalarının önüne geçmekte ve açıkça sağlık hakkına ulaşımın engellenmesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığı ne diyor?

Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz.

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.