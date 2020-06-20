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İstanbul Tabip Odası'nın yayını Hekim Sözü'nün son sayısında Koronavirüs dosyası yer alıyor

20 Haziran 2020 12:32

İstanbul Tabip Odası'nın yayımladığı e-dergi Hekim Sözü'nün 9. sayısı çıktı.

Derginin yeni sayısında şu başlıklar yer alıyor:

Korona Günlerinde İstanbul'dan Sağlık Raporları

Sahra Hastanesi mi Kentsel Rant Projesi mi?

Hakkınız Ödenmez Dediler, Ödemediler!

Asistan Hekimlere Hak Ettikleri Nöbet Ücretleri Ödensin

Bazı İnsanlar İz Bırakır

Çocuk Yaşta Gebeliği Savunmak Suçtur

Covid-19 Bildirim Yükümlülüğü

Covid-19 Pandemisinde Özel Sağlık Sektörü Anketi

İktidarlar Gider Halk Kalır Halkın Odaları Kalır

Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi

Yaşasın Kadınlar

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