İstanbul Tabip Odası'nın yayını Hekim Sözü'nün son sayısında Koronavirüs dosyası yer alıyor

İstanbul Tabip Odası'nın yayımladığı e-dergi Hekim Sözü'nün 9. sayısı çıktı.
Derginin yeni sayısında şu başlıklar yer alıyor:
Korona Günlerinde İstanbul'dan Sağlık Raporları
Sahra Hastanesi mi Kentsel Rant Projesi mi?
Hakkınız Ödenmez Dediler, Ödemediler!
Asistan Hekimlere Hak Ettikleri Nöbet Ücretleri Ödensin
Bazı İnsanlar İz Bırakır
Çocuk Yaşta Gebeliği Savunmak Suçtur
Covid-19 Bildirim Yükümlülüğü
Covid-19 Pandemisinde Özel Sağlık Sektörü Anketi
İktidarlar Gider Halk Kalır Halkın Odaları Kalır
Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi
Yaşasın Kadınlar