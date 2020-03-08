İstanbul Tabip Odası'ndan emniyete: Koronavirüs'ü de mi tutuklayacaksınız?

Emniyet Genel Müdürlüğü 'halkı korkutma amacıyla yeni tip Koronavirüs'le ilgili (Kovid-19) paylaşım yapanlar' hakkında çalışma başlattığını duyurdu. İstanbul Tabip Odası, emniyetin kararına “Koronavirüs'ü de mi tutuklayacaksınız?” diyerek tepki gösterdi.

Koronavirüs'ün iç güvenlik değil, halk sağlığı sorunu olduğu belirtilen açıklamada “Sosyal medyada paylaşım yapanların takibe alınması, çözüme katkı sağlamaz” denildi.

İstanbul Tabip Odası’nın “Koronavirüs'ü de mi tutuklayacaksınız?” diye sorduğu açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını toplumumuzda büyük bir endişeye yol açmış durumda. Özelikle sınır komşularımız İran ve Yunanistan’da da korona virüsü görülürken Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü pozitif vaka bildirilmemesi bu endişeyi daha da arttırıyor. Bizatihi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Kovid-19 hastası tespit edilmediğine dair yaptığı açıklamalar ise ne yazık ki insanları tatmin etmiyor ve toplumdaki endişe ve panik halini gidermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını hayret ve şaşkınlıkla karşıladık. Öncelikle hatırlatırız ki; Kovid-19 bir iç güvenlik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur! Sağlık Bakanlığı dururken Koronavirüs'le mücadeleyi İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne havale etmek 'akıl tutulması' bile diyemeyeceğimiz bir gaflet ve dalalet halidir” ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın “Türkiye de korona virüsü pozitif vakalar var ama gizleniyor” iddialarının daha da yaygınlaşmasına yol açacağını belirten İTO, “Siyasi iktidar böyle bir yola tevessül edeceğine öncelikle Sağlık Bakanı’nın, il sağlık müdürlerinin açıklamalarının, sözlerinin toplumda niçin bu kadar itibarsız karşılandığını; bırakın endişeyi gidermeyi, niçin bir nebze bile azaltmadığını sorgulamalıdır. Bunun yanında Türkiye’de Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri, yapılan çalışmaları bir an önce başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin, kamuoyunun denetimine açmalı, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şeffaflıkla yürütmelidir Muhalefeti bastırmak, toplumu susturmak için gazetecileri, yazarları, siyasetçileri tutuklamayı alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki, dünyanın hiçbir ülkesinde Kovid-19’la aynı yöntemlerle mücadele etmek mümkün değildir” diye belirtti.