İstanbul Tabip Odası İmamoğlu'yla görüştü

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Covid-19 pandemisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü.

İBB’nin Florya’daki Başkanlık Konutu’nda gerçekleşen görüşmeye İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İstanbul Tabip Odası Koronavirüs İzleme Kurulundan Dr. Nilüfer Aykaç katıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre İstanbul Tabip Odası Heyeti görüşmede öncelikle Covid-19 pandemisiyle ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri paylaştı. Daha sonra hekimlerin başta barınma olanakları olmak üzere İBB’den beklentilere, bu süreçte İBB’nin yapabileceklerine ve İstanbul Tabip Odası olarak İBB ile birlikte yapılabileceklere dair önerilerini aktardı.

İBB Başkanı İmamoğlu da bu süreçte meslek örgütleriyle birlikte çalışmayı fevkalade önemsediklerini, İBB’nin oluşturduğu Bilim Kurulu’nda İstanbul Tabip Odası ’nun yer almasından memnuniyet duyduklarını, otellerle işbirliği yaparak sağlık çalışanları için 2 bin kişilik konaklama imkanı sağladıklarını, İBB’nin olanaklarını pandemiyle mücadele için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün kamu kurumlarıyla paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.