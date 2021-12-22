İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri: İki doz üzerinden paylaşılan renkli haritaların artık salgın yönetiminde bir anlamı yok

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. İlk aşı yapılan 65 yaş üzeri grup hatırlatma dozuna yüksek ilgi gösteriyor” dedi.

Türkiye’de Koronavirüs'ün son varyantı Omicron'un hatırlatma dozu randevuları erkene çekildi. Bu kararla birlikte hastanelerde kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Tabip Odası (İTO) Osman Küçükosmanoğlu, şu an aşı olan grubun ilk dozlardaki erken aşılananlar olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Küçükosmaoğlu, “Aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. Hastanelerdeki kuyrukları onlar oluşturuyor. Ama maalesef aşılanmayı ulaştıramadığımız gruba ulaşmada hâlâ sorun yaşıyoruz. 18 yaş altına aşılamanın inmesini önermiştik, burada büyük bir boşluk var ve bu grup da hastalığın yayılmasında önemli bir etken. İlk aşı yapılan 65 yaş üzeri grup ise hatırlatma dozuna yüksek ilgi gösteriyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın iki doz üzerinden paylaştığı aşılama haritasının “rehavet yarattığını” belirten Küçükosmanoğlu, “Artık bu renkli haritaların salgın yönetiminde bir anlamı yok” yorumunu yaptı.

Bakan Koca, her gün iki doz olmuş kişi sayısına göre şehirlerin maviden kırmızıya doğru sıralandığı renk haritasını paylaşıyor.