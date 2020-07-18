İstanbul Tabip Odası: Dr. Kalaycı’nın çocukları için başlatılan bağış kampanyası valilik tarafından engelleniyor

İstanbul Tabip Odası (İTO), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için başlatılan bağış kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından engellendiğini ifade etti. Açıklamada, "Engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz" denildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için başlatılan bağış kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından engellendiğini açıkladı.

Kampanyaya hekimler ve yurttaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten İTO, bir gün içinde 160 bin TL'nin üzerinde bağışta bulunulduğunu ifade etti.

"Kampanyanın duyurulmasından bir gün sonra, 17 Temmuz 2020 günü ise hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı" denilen İTO açıklamasında, "Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu sözlü olarak tarafımıza iletti" denildi.

Karara tepki gösterilen açıklamada, "Bütün hekimlerin ve vatandaşların vicdanlarında büyük tepkiye yol açmaya mahkûm bu engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Meslektaşımız, meslek örgütümüzün üyesi, Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’yı 19 Nisan 2020 günü COVİD-19 nedeniyle kaybetmiştik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunlarından Dr. Yavuz Kalaycı evli ve iki küçük kız çocuğu babasıydı.

Dr. Yavuz Kalaycı’nın hayatını kaybetmeden önceki son mesajının “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız, değil mi?” olduğu şeklinde bir haber sosyal medyada yaygın olarak paylaşılmış, geride bıraktığı çocuklarıyla ilgili bir yardım kampanyası açılması talebi meslektaşlarımız tarafından yoğun olarak meslek örgütümüze iletilmişti.

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak 22 Nisan tarihinde yaptığımız açıklamada ailenin de izni alınarak, bağış kampanyası açmak için gerekli müracaatın tarafımızdan yapılacağını açıklamıştık. https://www.istabip.org.tr/5750-yitirdigimiz-meslektaslarimizin-ailelerine-bagis-kampanyalari-hakkinda.html

İTO Yönetim Kurulu 28 Nisan 2020 tarihli toplantısında Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim ve öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere üç ay süreli bir bağış kampanyası açılmasına karar verildi. Kampanya için Dr. Yavuz Kalaycı’nın eşinden yazılı muvafakat alınıp diğer gerekli belgeler de hazırlanarak 7 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.

İlgili Müdürlük’ten tarafımıza gönderilen 09.07.2020 tarihli yazı ile kampanyamıza İstanbul Valilik Makamının 08.07.2020 tarihli ve 60064 sayılı Olur’ları ile izin verildiği ve yardım toplama faaliyetinin denetimi amacıyla bir görevlinin denetçi olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bunun üzerine sadece “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasında kullanılmak üzere banka hesapları tarafımızdan açıldı ve 16 Temmuz günü web sitemizden duyuruldu. https://www.istabip.org.tr/5987-bagis-kampanyasi-dr-yavuz-kalayci-nin-cocuklarina-sahip-cikiyoruz.html

Kampanya hekimler ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı daha ilk bir gün içinde 160.000 TL’nin üzerinde bağışta bulunuldu.

"Valilik tarafından durduruldu"

Kampanyanın duyurulmasından bir gün sonra, 17 Temmuz 2020 günü ise hiç beklemediğimiz bir olay yaşandı. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden bir görevli arayarak “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu sözlü olarak tarafımıza iletti.

Öncelikle İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz.

COVİD-19 nedeniyle sadece İstanbul’da on dört meslektaşımızı kaybettiğimiz, mesleki dayanışmanın fevkalade önemli olduğu bu dönemde bağış kampanyamıza daha ilk günden büyük ilgi göstererek destek olan bütün meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

"Engelleme girişiminden derhal vazgeçin"

İstanbul Valiliği’ne soruyoruz: COVİD-19 nedeniyle yaşamını kaybeden bir hekimin geride kalan çocuklarıyla ilgili, gerekli bütün belgelerin hazırlanıp, başvurusu yapılıp, gerekli izin alınarak başlatılan “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” Bağış Kampanyasını niçin engellemeye çalışıyorsunuz?

Bütün hekimlerin ve vatandaşların vicdanlarında büyük tepkiye yol açmaya mahkûm bu engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz."