-İSTANBUL SULTANGAZİ'DE PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - İstanbul Sultangazi'de mahalle muhtarlığı önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yunusemre Mahalle Muhtarlığı önünde akşam saatlerinde bir patlama oldu. Patlamada, muhtarlık binasının bazı camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek bomba uzmanı ekipleri çağırdı. Yapılan incelemede patlamaya, basınç etkili el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Muhtar Murat Tanrıverdi, patlamada sadece maddi hasar meydana geldiğini, yaralı olmadığını belirterek, ''Benimle ilgili bir şey değil, benim düşmanım yok'' dedi. Polis, bombayı bırakan kişilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.