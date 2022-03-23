“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” eyleminde gözaltına alınan 33 kadına “derhal" beraat

T24 Ankara

Ankara’da 2020’de İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi kararını protesto eyleminde gözaltına alınan, aralarında avukatların da bulunduğu 33 kadın hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan açılan davada, mahkeme, kadınların savunmalarını bile almaya gerek görmeden “derhal" beraat kararı verdi.

Ankara’da 7 Haziran 2020 de Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla "İstanbul sözleşmesi Yaşatır! Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Yaşam Zincirinde Buluşuyoruz" başlıklı eylem için Kolej Meydanı’nda buluşan kadınlara polis müdahale etti. Aralarında avukatların da bulunduğu 33 kadın gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı.

İlk duruşma yapılamadı

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşma, polisin, adliye önünde bekleyen kadınlara müdahale etmesi nedeniyle görülemedi. İkinci duruşmada ise mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Üçüncü duruşma öncesinde dosyaya giren raporda, kadınların orantısız güç kullanılarak gözaltına alındıklarına yönelik tespitlerde bulunuldu.

Savunma alınmadan beraat

Mahkeme, bugün yapılan üçüncü duruşmada, sanık kadınların savunmasını bile almaya gerek görmeden “derhal beraat” kararı verdi.

Mahkeme, kadınların polisin şiddet ve işkence uygulayarak gözaltı işlemi yaptığına yönelik suç duyurusunda bulunulması talebini ise kabul etmedi.