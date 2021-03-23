İstanbul Sözleşmesi oylamasında oyunu "kabul" yönünde değiştiren AKP’li Atalay: O gün de bugün de sözleşmenin yüzde 95’inin altına imza koyarım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2011 yılındaki İstanbul Sözleşmesi oylamasında "çekimser" oyunu "kabul" olarak değiştiren AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "O gün de bugün de sözleşmenin %95’inin altına imza koyarım." açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Atalay, “Çekimser oyu verip akşam eve gittiğinizde eşiniz Nevin Hanım ne tepki vermişti?” sorusuna, "O gün de bugün de Sözleşme’nin %95’inin altına imza koyarım. Feminist bir duruşu var Sözleşme’nin, beni o gün tercüme dili ile bu duruşu rahatsız etmişti. Ama daha çok tercümeden kaynaklanan didaktik dilinden hoşlanmamıştım.” yanıtını verdi.

Atalay şunları kaydetti:

“Eşim eve gidince neden çekimser verdiğimi sordu. Ben de kendisine size de söylediğim düşüncemi açıkladım. Dilinden hoşlanmadığımı, tercüme diliyle didaktik bulduğumu söyledim. O da baktı ve bana hak verdi…

Sözleşme’ye umut bağlamış bir tutum sergiliyoruz, bu yanlış. Son 10 yıldır Sözleşme yürürlükte, ne geldiği için kadına şiddet kalktı, ne de çekilme kararı ile artacak. Bu Sözleşme’nin olmadığı ülkelere bakın, bir de olanlar ile karşılaştırın. Katılmayan bazı ülkelerde düşmüş, katılanların bazılarında da artmış. Mesele Sözleşme veya kanun değil, sosyal boyutunu ele alıp çözmekten geçiyor.

“Bugün olsa yine çekimser kalır mıydınız? Sözleşmeden çekilme kararına sizin ve eşinizin tepkisi ne oldu?”

“Benim de Nevin Hanımın da bakışımız aynı, kaldırılması yerine tercüme dili düzeltilip, muhafazakâr kesimde oluşan yanlış algı ortadan kaldırılabilirdi…”