İstanbul Sözleşmesi’nin görüşüldüğü Danıştay'ta kadınlara polis müdahalesi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan on dava bugün Danıştay'da görülecek. Duruşmanın görüldüğü salona girmek isteyen kadınlara polis müdahale etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 20 Mart 2021 tarihinde feshedilen sözleşmenin 1 Temmuz 2021’de yürürlükten kalkması büyük tepki çekti. Kadın örgütleri, barolar, muhalefet partileri yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle dava açtı.

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma talepleri reddedilirken fesih kararının iptali için son karar ise bugün verilecek. Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açtığı davaların da aralarında bulunduğu 10 dosyanın karara bağlanması bekleniyor.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın 1000'den fazla kadın avukatın katılacağı duruşma öncesi, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve farklı illerden gelen çok sayıda kadın sabah erken saatlerinde Danıştay önünde toplandı.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) girişimleriyle duruşma 550 kişilik büyük salonda yapılıyor.

Basın açıklamasının ardından avukatlar başta olmak üzere kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sırayla duruşmanın yapılacağı Danıştay’daki konferans salonuna alındı.

Danıştay binasına girmek isteyen onlarca kadının girişine izin verilmedi. Uzun süre kapıların açılmasını bekleyen kadınlar daha sonra Danıştay binasının kapılarını zorladı. Güvenlik personelinin çevik kuvvet polislerini çağırması üzerine içeri giren polisler kadınları yerlerde sürükleyerek darp etti. 3 kadın çevik kuvvet polisleri tarafından Danıştay binası içinde bekletildi.

Olaylar esnasında SES Ankara Şube Başkanı Nazan Karacabey yerlerde sürüklenerek darp edildi. Karacabey, “Beni yerlere attınız” diyerek polislere tepki gösterdi.

Daha sonra avukat ve kadınların ısrarı üzerine kadınlar serbest bırakıldı. Avukatların bu talebine mahkeme başkanı, “Salonun göçmesinden endişe ediyorum” dedi. Yapılan istişarelerde mahkeme heyeti, dışarda bulunan kadınların salona alınmasına karar verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve çok sayıda baro duruşmayı izliyor.