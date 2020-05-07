İstanbul Sözleşmesi'ni savunan KADEM, LGBTİ+'ları hedef aldı

LGBTİ+'ların da korunmasını öngören İstanbul Sözleşmesi'nin savunucusu olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), LGBTİ+'ları hedef alarak, "Her türlü LGBT hareketinin karşısındayız!" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş LGBTİ+'ları hedef almasıyla başlayan süreçte, başta kadınlar olmak üzere tüm aile içi şiddet mağdurlarını korumayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni savunan KADEM'de açıklamada yaptı.

Çocuk ve gençleri, "insan onuruna yakışmayacak" oluşumlardan uzak tutma görevini üstlendiğini belirten KADEM şunları söyledi:

"Her türlü LGBT hareketinin karşısındayız! Aileyi,değerlerimizi ve toplum sağlığını korumak için çocuk ve gençlerimizi insan onuruna yakışmayacak, gayriahlaki oluşumlardan uzak tutma görevini üstlenen STK'lardan biri olarak TURAP’ın önerilerinin hayata geçirilmesi için çalışacağız"

KADEM, muhafazakarlar tarafından "aile yapısını bozduğu", "dine aykırı olduğu" ve "eşcinselliğe özendirdiği" gerekçeleriyle hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için sık sık eleştiriliyor. Kadem ise eleştirilere, sözleşmenin "eşcinselliği meşrulaştırmadığı" ve "aileye zarar verecek eylemlere karşı oldukları" yönünde cevaplar veriyor.

Son olarak eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesine kabulü için evet oyu verdiğinden dolayı çok pişman olduğunu söylemişti. KADEM’in İstanbul Sözleşmesi’ni, savunuyor olmasını da eleştiren Mehmet Metiner, “Varlığını önemsediğim KADEM’in adeta sözleşme müdafisi bir konuma kendini düşürmesi hazin bir tablo. Kendimizi kendi değerlerimiz üzerinden tanımlamak ve savunmak varken. Canı cehenneme o sözleşme bu gidişle KADEM algısını tamamen menfiye çevirecek, biline” ifadelerini kullanmıştı.