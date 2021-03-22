“İstanbul Sözleşmesi’ni hiç okumadım, bir sahip çıkanlara, bir de karşı duranlara baktım yetti” diyen Yeni Akit yazarı: Nihayet Cumhurbaşkanımız, sözleşmeyi iptal etti

Yeni Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk, "İstanbul Sözleşmesini hiç okumadım ve gerek de duymadım. Sadece iki şeye dikkat ettim. Bir sahip çıkanlara, bir de karşı duranlara baktım yetti. Nihayet Cumhurbaşkanımız, amentüsünün gereğini yaparak sözleşmeyi iptal etti. Meselenin net anlaşılabilmesi için iptale kimlerin karşı çıktığını görmek kâfidir" görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "İstanbul Sözleşmesi yaklaşık sekiz yıldır Reis’in canını sıkıyordu. Reis sayesinde belli yerlere gelmiş, belli imkânlara sahip olmuş ve hayatları boyunca bu imkânlarla yaşamak isteyen kişi yahut kişiler, Allah’a ve Allah’a iman eden milletimize şirin gözükmek yerine, başka mecralara şirin gözükme adına, sözleşmeyi maalesef gündemde tutarak, hem Reis’in hem milletimizin canını çok sıktılar." ifadesini kullandı.