İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için "şükür kurbanı" kestiler!

Sivas’ta bir dernek, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması hedefini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sebebiyle 8 tane "şükür kurbanı" kesti.

Kent meydanında gerçekleştirilen etkinlikte duaların ardından vatandaşların bağışladığı 8 adet "kurban" kesildi. Etkinliğe, vatandaşlar da katıldı.

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı tüm Anadolu’da sevinçle karşılanmıştır"

Dernek Başkanı Kasım Kılıç, “Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz. Kadınların öldürülmelerini bırakın cenneti anaların ayakları altında gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Huzursuzlukların temelinde, maneviyatsızlık ve milli değerlerden uzaklaşmak yatmaktadır. İstanbul Sözleşmesi Siyonizm’in tüm dünyaya dayattığı kadını koruduğu iddiası ile ortaya çıkan ama neticede toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tanımlamalarla fıtrata aykırı bir söylemi içinde barındıran ve son kalemiz olan ailemizi tahrip eden pimi çekilmiş bir bombadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı tüm Anadolu’da sevinçle karşılanmıştır. Bu sebeple şükrümüzün bir nişanesi olarak 8 adet kurban kesmekteyiz. Şükür kurbanı kestiren tüm hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz’’ dedi. (İHA)

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