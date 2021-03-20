İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına CHP'den ilk tepkiler: Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına, "Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: 'Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.' Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz!" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da "Kadın düşmanı zihniyetiniz batsın! Daha dün öve öve bitiremediğin kadını koruyan sözleşmeyi, hangi gerekçeyle tek kalemde kaldırıyorsun?!" ifadelerini kullandı.