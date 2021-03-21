İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına Avrupa genelinde tepki: Kadın hakları insan haklarıdır

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararı ile ayrılması, Avrupa genelinde tepki ile karşılandı. Çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıkları mesaj yayınlayarak karardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, sözleşmeden çıkılmasını "yıkıcı bir haber" olarak değerlendirdi.

Buric, İstanbul Sözleşmesi'nin altın bir standart olduğunu ifade ederek, "Bu hamle, kadınları ve kızları koruma mücadelesinde büyük bir gerileme. Yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve ötesinde de kadınların korunmasını tehlikeye atıyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mevcut Türkiye hükümetinin gerçek yüzü bu: hukukun üstünlüğünü tamamen gözardı etmek ve insan haklarından tam geriye dönüş" mesajını verdi.

Ülke dışişleri bakanlıkları da gelişme ile ilgili açıklamalar yapıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin "tüm Avrupa'ya ve daha da önemlisi Türkiye'deki kadınlara kötü bir sinyal olduğunu" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise karardan üzüntü duyulduğunu ve bu adımın insan haklarına saygı anlamında yeni bir gerileme anlamına geldiğini vurguladı.

'Kadın hakları insan haklarıdır'

Açıklamada, "Bu karar temel olarak, Fransa'nın yanlarında olduğu, Türk kadınlarını etkileyecek" denildi.

İspanya'nın Dışişleri Bakanı Arancha González Laya da Twitter hesabı üzerinden karardan duyduğu üzüntüyü belirten bir mesaj paylaştı.

Laya mesajında, İstanbul Sözleşmesi'nin "kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için temel bir araç" olduğunu söyledi.

Kadın başbakanlar tarafından yönetilen Finlandiya, Norveç ve Danimarka ve İzlanda'dan da üzüntü mesajları yayınlandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı mesajında da "Kadına şiddete karşı daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Daha az değil…" denildi.

https://twitter.com/GudlaugurThor/status/1373279906843492355?s=20

Norveç Dışişleri Bakanlığı mesajında ise "İstanbul sözleşmesi kadın ve kızları şiddete karşı ortak çalışma ile korumak konusunda çok kritik. Kadın hakları insan haklarıdır" denildi.