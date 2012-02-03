'İstanbul sokakları' 4 milyar Euro'ya satılık

T24

YÜZDE 30'U BİLE 1,2 MİLYAR





YABANCI YATIRIMCILAR PEŞİNDE



2005'TE KURULDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan, yaklaşık 4 milyar Euro değer biçilen ve diğer taraftan yabancı yatırımcıların hala ilgisini sürdürdüğü İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ (İSPARK) halka arz edilebilir.Yaklaşık 4 milyar Euro değer biçilen, 2010 brüt satış tutarı 88 milyon lira, net karı 6,6 milyon lira olan İSPARK'ın 2011 cirosunun ise 100 milyon lira civarında olması bekleniyor.6 yıl içinde yaklaşık 600 milyon lirayı kayıt altına alan İSPARK'ın, en fazla ciro elde ettiği otoparklar arasında Çağlayan'da bulunan ve günlük 10-15 bin lira arasında hacim yaratan Adliye otoparkı dikkati çekiyor.Günde 80 bin işlem yapan ve 55 bin araç kapasitesine sahip İSPARK, Kartal Adliyesinin otoparkını da alması durumunda günlük işlemlerini çok daha fazla artıracak.Geçmişte İBB iştiraklerinden İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) özelleştirmesi gerçekleştirilirken, satışı gündeme gelen diğer bir iştirak olan İSPARK'ın blok satış yerine kurumsal kimliğinin oturtulup, planlanan projelerin tamamlanması, otopark kapasitesinin artırılması ve ciro artışından sonra belli bir kısmının halka arz edilmesi planlanıyor.4 milyar Euro civarındaki değeri göz önüne alındığında, İSPARK'ın yüzde 30'unun bile halka arz edilmesi halinde İBB kasasına 1,2 milyar Euro gireceği tahmin ediliyor.Diğer taraftan, halka arz edilmesi planlanan İSPARK'a uzun süredir ilgi duyan yabancılar da hala ilgisini sürdürüyor.Ernst & Young Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, kendilerine sön dönemlerde ağırlıklı olarak köprü ve otoyol özelleştirme ihalesi için çok sayıda yabancı yatırımcının geldiğini, gelen yabancıların İspanyol, Portekiz, Fransız ve Uzakdoğulu olduğunu söyledi.Söz konusu yatırımcıların geldiklerinde İSPARK'a da çok ilgi gösterdiklerine işaret eden Cantekinler, otoyol yapan firma ve kuruluşların genellikle park işiyle de ilgilendiklerini, dolayısıyla yabancıların, yola park etme işini İstanbul'da gerçekleştiren İSPARK'ı iyi bir potansiyel olarak gördüklerini ifade etti.Cantekinler, ''Bize gelen yabancı yatırımcılardan 3-4 tanesi İSPARK'ı sordu. Ama bu sorulara henüz bir şey belli olmadığı için çok detay veremedik'' dedi.İSPARK'ı soran yabancı yatırımcıların özellikle köprü ve otoyollar ile ilgilenen Avrupa merkezli şirketler olduğunun altını çizen Cantekinler, şunları kaydetti:''İSPARK'ın özelleştirilmesi halinde, özellikle yabancıların 'street parking' dediği bu alanda yurt dışında faaliyet gösteren firmaların ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bu Avrupalı firmaların bazıları yola park konusunda o kadar uzmanlaşmış ki ABD'nin çeşitli şehirlerinde dahi otopark işletmeciliği yapıyorlar. İSPARK'ın operasyonlarının başarılı olduğunu, dolayısıyla İstanbul'un yoğun park ihtiyacı da göz önüne alındığında, otopark işletmeciliği ve İSPARK'ın muhtemel özelleştirmesinin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum.''İBB iştiraki olarak 2005 yılında kurulan İSPARK, Belediyeye ait açık, katlı ve yol üstü otoparkları devralıp, yönetip işletiyor.İstanbul'da 28 ilçede 2 bin personeliyle hizmet veren ve yaklaşık 500 noktada bulunan İSPARK, tekne park, heliport, taksi ve minibüs durakları gibi farklı projeleri de hayata geçiriyor.Yeni otoparkların nereye yapılacağını stratejik olarak belirlemek ve ağırlıklı olarak yeraltı veya katlı otoparklar yapmak için çalışmaları bulunan İSPARK, şehir içinde kısa süreli parklanmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklanmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için de çalışıyor.Bu bağlamda ana arterlerde yüksek, dış bölgelerde düşük otopark fiyatı uygulamasına giden İSPARK, örneğin, Şişli gibi merkez konumda ve aşırı yoğun olan bir bölgede 0-1 saat için 5 lira ücret alırken, Maltepe İDO önünde gün boyunca 5 lira ücret uyguluyor.