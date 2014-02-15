İstanbul Şişli'de 6 katlı boş bina çöktü

Şişli'de iki eski binanın birleştirilerek otel yapılmak istenmesi sırasında güçlendirme yapılan bir bina çöktü. Çöken binada çalışan işçilerden 2'si yaralandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Şişli Abideyi Hürriyet Caddesi üzerinde iki eski bina otel yapmak için birleştirilip güçlendirme çalışması başlatıldı. Otel olması için binanın 5 kat altı kazıldı. Alttan güçlendirilen eski binaların orta kısımlarına gelindiğinde kirişlerin kırılması sonucu ağırlığa dayanamayan kolonlar çökünce binada da çökme meydana geldi. 6 işçinin çalıştığı binanın iç kısımlarında meydana gelen çökme sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

Kolon’un bina dışına doğru göçmesi ile bir işçi kırılan tahta parçalarının arasından yolda park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü. Diğer işçi ise beton blokların arasında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden birisi kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abbas Adıyam’ın bacağının kopma derecesine gelecek şekilde ezildiği, kamyonet kasasına düşen Ali Bayır isimli işçinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.