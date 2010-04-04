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Yaşam

İstanbul sise teslim oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis özellikle gece kendisini gösterdi. Yoğun sis nedeni ile İstanbul Boğazı'ı gemi geçişlerine kapatıldı.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis özellikle gece kendisini gösterdi. Yoğun sis nedeni ile İstanbul Boğazı'ı gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'da dün geceden beri görülen yoğun sis, etkisini sürdürüyor.

İstanbul gemi trafik hizmetleri yetkililerine göre, kentte özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeni ile istanbul boğazından  gemilerin geçişlerine izin verilmiyor.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düşmesi nedeniyle şehir hatları seferlerinde aksamalar yaşanıyor şu saat itibarıyla gerçekleştirilemeyen seferler şöyle:

- Karaköy - Haydarpaşa - Kadıköy .
- Kadıköy - Eminönü  
- Eminönü - Üsküdar
- Beşiktaş - Kadıköy
- Sirkeci - Harem araba vapuru hattı
- Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer hattı

Yoğun sis, kara ulaşımını da olumsuz etkiliyor görüş mesafesinin yer yer 10 metreninin altına  düşmesi nedeniyle araçlar, ikaz lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

Yetkiler öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybedecegini ve deniz ulaşımının normale dönecegini belirtiyor.




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