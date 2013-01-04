İstanbul'da vapur seferleri yeniden başladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis gece etkisini artırdı. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle iptal edilen şehir hatları vapur seferleri yeniden başladı.



İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, trafikte görüş mesafesinin azalmasına neden oldu, sürücüler araçlarının hızını düşürerek ilerleyebildi.

Sis deniz ulaşımını da etkiledi İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

TEM, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Yoğun sis nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün ışıkları dahi köprünün üzerinden zor fark edildi.

Özellikle Fatih, Beşiktaş, Avcılar, Beylikdüzü, Kağıthane, Çamlıca, Arnavutköy, Sultangazi, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olan sisli hava, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 350 metreye kadar düştü. Yetkililer, yoğun sisin uçuş trafiğini etkilemediğini söyledi.

Vapur seferleri saat 09.30'da tekrar başladı.