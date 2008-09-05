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Yaşam

İstanbul sinagogları kapılarını açıyor

Bu sene mübarek Ramazan ayına denk gelen 'Yahudi Kültürü Avrupa Günü' dolayısıyla İstanbul'daki sinagoglar kapılarını herkese açacak! Amaç kültürel ve tar

05 Eylül 2008 03:00

Yahudiler'in kültürel ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla Avrupa'daki 30 ülkede düzenlenen, 'Yahudi Kültürü Avrupa Günü' bu sene Ramazan ayına denk geldi.

Altı yıldır İstanbul'da da düzenlenen 'Yahudi Kültürü Avrupa Günü' dolayısıyla pazar günü Galata'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek, akşam da iftar yemeği verilecek. Pazar günü İstanbullular'ı büyük bir sürpriz de bekliyor. Altı yıldır ilk kez tarihi sinagoglar kapılarını İstanbullular'a açacak. Özellikle dünyanın en güzel sinagoglarından biri olan Yanbol, uzun zamandır kapalı tutulan İştipol ve Maalem sinagogları o gün isteyen herkes tarafından gezilebilecek.

Naim Güleryüz'ün yakında çıkacak olan 'Dünden Bugüne Türkiye Sinagogları' kitabında sinagoglar detaylarıyla anlatılıyor. Osmanlı döneminde Türkiye'de yüzlerce bulunan sinagoglardan bugün İstanbul'da 26'sı hizmetine devam ediyor. Pazar günü de açık olacak sinagogların isimleri şöyle:

Ahrida Sinagogu, Eliau Sinagogu, Büyük Ada Hased Le Avraam Sinagogu, Kastorya Sinagogu, Or-A-Hayim Sinagogu, Selanik Sinagogu, Yambol Sinagogu, Bakırköy Sinagogu, Burgaz Sinagogu, Eşkenaz Sinagogu, Göztepe Sinagogu, Hasköy Ezger Sinagogu, Hasköy Maalem Sinagogu, Haydarpaşa Sinagogu, Heybeliada Sinagogu, İtalyan Sinagogu, Kuzguncuk Beit Yaakov Sinagogu, Neve Şalom Sinagogu, Ortaköy Etz Ha Hayim Sinagogu, Sirkeci Sinagogu, Şişli Beth İsrael Sinagogu, Şişli Sinagogu Midraşı Sinagogu, Sultanahmet Çorapçı Han Sinagogu, Yeniköy Sinagogu, Balat Sinagogu ve Karait Sinagogu...

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