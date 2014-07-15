İstanbul siluetini bozacak 67 metrelik kuleler mühürlendi

İstanbul Bakırköy sahilde Veliefendi Hipodromunun hemen önünde eski Sümerbank arazisine yapılması düşünülen Pruva 34 proje inşaatı Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlendi.

İçinde tarihi eserler çıkan arazi için ruhsata aykırı yapılaşma ve Ataköy sahilde mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı gerekçe gösterildi. İstanbul siluetine yeni bir darbe olacağı tartışmalarının yaşandığı projede binalar 22 katlı yaklaşık 67 metre olacaktı.

Ömer Erbil’in Radikal’deki haberine göre, Doğa Şehircilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Bakırköy'de 2004 yılında 44 milyon dolara satın aldığı 62 dönümlük Sümerbank arazisi üzerinde Pruva 34 projesi adı altında 7’si rezidans, 3’ü otel olarak kullanılacak 10 blok inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının başladığı arazide Bizans dönemine ait Adalet Binası (Hebdomon Tribünalis) ile Sayfiye Sarayı (Hebdomon lucundianea) antik yapı kalıntıları bulunmuştu. Sondaj ve kurtarma kazıları sırasında ortaya çıkan ve İstanbul 1 Nolu Koruma Kurulu tarafından tescillenen kalıntılar Bizans dönemi için önem arz ediyor.

Pruva 34 Bakırköy projesi 62 bin 373 metrekare alanda yükseliyor. Pruva 34 Bakırköy projesinde rezidans, otel ve apart otel alanları bulunuyor. 10 blok olarak tasarlanan Pruva 34 projesinin toplam inşaat alanı 296 bin metrekare olarak belirlendi. İstanbul’un siluetini etkilediği gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 16:9 kulelerinin çok yakınında inşaatına başlanan Pruva 34 projesinin de yüksekliği 67 metre olacaktı. Yaklaşık 13 metre de yolun altına inşa edilecekti.

13.04.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 27.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında tercihli kullanım alanı olarak belirlendi. Daha sonra Ataköy Turizm planları alanına dahil ediliyor. Ticaret, rezidans, otel gibi kullanım fonksiyonu getiriliyor. Bakırköy Belediyesi 11 Kasım 2013 tarihinde verdiği ruhsatla 10 blok yapılmasını onayladı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi ‘nin deprem riski göz önüne alınmadan planların hazırlandığından, kıyı kullanımının kamuya kapatıldığından ve 70 metre yüksekliğin sakıncalarından söz ederek, çok katlı binaların kıyıda yapılarak şehrin önünde bir duvar oluşturduğuna vurgu yaparak planların‘planlama ilke ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı’ sonucuna ulaşarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştı.

Bakırköy Belediyesi mahkeme kararı doğrultusunda Ataköy sahildeki yapılaşmaları geçen hafta durdurdu. Şimdi de plan sınırı içinde yer alan Pruva 34 projesini de aynı gerekçeyle mühürledi. İçinde tarihi eserlerin yer aldığı arazi ile ilgili olarak ruhsata aykırı çalışmalar yapıldığı ileri sürüldü.